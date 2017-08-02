《信报》：美国企图隔山打牛 北韩问题死结难解

（8月2日社评）

随着北韩充满挑衅意味的一再试射洲际导弹，声称能够覆盖美国本土，朝鲜半岛局势持续升温。对于北韩核问题这个纠缠不清的死结，美国总统特朗普除了继续以其最擅长的方式打嘴炮之外，始终拿不出有效的解决办法，现在他说要对中国实施制裁，藉此迫使北京向平壤进一步发挥制约力量，究竟有没有用？答案显而易见，隔山打牛不但无用，反而让北韩领袖金正恩暗自窃笑，小国播弄大国之计谋又一次得逞。

北韩一直有恃无恐，既发展核武，又试射导弹，凭的不是自吹自擂无坚不摧的国家实力，而是利用各国之间的矛盾建立其独特的生存模式。所谓各国，就是六国，除了北韩自己，分别是中国、美国、俄罗斯、日本和南韩，即是现已搁置的六方会谈的参与者。若要会谈必须凑足六方，原因是朝鲜半岛牵涉到东北亚势力平衡，谁也不想见到谁坐大。

六方会谈由始至终谈不拢，变相让北韩有空间贯彻其「先军政治」，即使没有裤子也要核子，平壤看准的就是哪怕被标签为「邪恶轴心」，美国依然不敢轻动妄动，因为背后的靠山是韩战之时「抗美援朝」的中国。同样地，平壤也看准中国不会拿自己怎么样，因为北韩是极具战略意义的缓冲区，万一朝鲜半岛统一而由南韩主导，等于美国驻军直接安插于中国门前，所以北京必然力保北韩政权不倒台。

在这样的背景下，特朗普先是与习近平主席「扮老友」，要求中国好好管束北韩，然后很快又变脸，斥对方「只说不做」而感到「非常失望」，更考虑以贸易手段制裁中国，压根儿就是捉错用神。中国常驻联合国代表刘结一表示，要纾缓朝鲜半岛局势，确保事态向正确方向发展是美国和北韩的责任，而非中国。他指出，美国和北韩才是半岛局势的两大主要涉事方，「如果他们拒绝进行会谈，即使中国的能力再大，都不会取得实质成果。」言下之意是说，冤有头债有主，美国找中国麻烦是没有意义的。

官方媒体新华社亦发表评论文章，批评特朗普把北韩问题的怨气发泄到中国身上是「找错对象」，「部分人对问题缺乏全面准确了解，有些人更存心颠倒黑白、别有用心转嫁责任。」

中国一来未必愿意向北韩加大施压力度，二来就算施压亦未必管用，因为平壤愈来愈不受控乃公开的秘密，至于制裁中国本身，同样是作用成疑，试问以中国现时世界第二大经济体的实力，要制裁到何种程度才有机会令北京感觉痛痒乖乖就范？假如制裁力度太猛，中国掉过头来施以报复实在轻而易举，北京目前持有美国国债一万一千亿美元，光是这一点已经足以大做文章，其他互相依存的经济贸易更不必赘言了。

如果特朗普真的来个隔山打牛，金正恩肯定喜不自胜，一方面证明小国也有本事煽动大国「鬼打鬼」，另一方面则证明山姆大叔不会动真格采取军事行动。不久前，特朗普煞有介事声称两艘美军航空母舰同时驶往朝鲜半岛，大有山雨欲来风满楼之态，那时候，平壤确实有所收敛，停止试射导弹。然而过不了多时，山姆大叔即露了馅，原来所谓两艘美军航空母舰同时驶往朝鲜半岛完全不符事实，战云密布顿变狼来了。要是美国不是直接挥军威胁北韩，而是间接地透过制裁中国来企图影响平壤，本来已经肆无忌惮的金正恩还怕什么？

特朗普上台以来，民望每下愈况，施政满意度只有百分之三十九（这是他认为最准确的民调机构Rasmussen得出的数据，并非来自他口中的「假新闻」），白宫又乱成一团，人事震荡层出不穷，大家不禁要问，这样的总统究竟懂不懂办正经事宜？在他的领导之下，北韩问题恐怕在可见的将来仍然死结难解。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。