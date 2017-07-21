香港《经济日报》：中美难大爆贸战 小规模冲突难免

（7月21日社评）

美国总统特朗普任内首轮中美全面经济对话黯然落幕，反映分歧严重，内部政治问题更令双方难以让步。然而中美之间未虞爆发大规模贸易战，但局部小规模冲突恐难避免。

会前气氛已甚差，特朗普点名指摘中国在钢铁贸易上对美倾销；会后双方在没任何解释下，取消原定记者会，更没发表联合声明，打破金融海啸后中美对话的惯例，不欢而散的味道浓烈。

双方谈不拢，相信各自有其理由。美国方面，特朗普内外交困，一事无成，更身陷通俄门泥淖，以致民望跌至36%新低，急需挽民望。他大打「中国牌」，除向支持他的锈带州份工人交代，亦要为商界打开更多中国市场。且之前图借助中国牵制北韩，迄今未有成效，更需要大力打经贸牌以加强施压。

特朗普现在拿中国经贸问题发难，实属迟来的冲突，因早在竞选期间，他便扬言一上台就会对中国进行经济制裁，其后因种种缘由包括北韩问题，才令中美经济摩擦押后爆发，其间双方享受难得的近百天蜜月期。

对中国而言，事关重大的十九大召开在即，国家主席习近平自不能对外显得弱势，而特朗普要求大门打开，特别是金融市场，更不符中国利益。

过去几年，中国多方面渐进开放金融市场，如让香港成为最大离岸人民币中心，继而在伦敦、法兰克福设立人币交易和结算中心，推进人币国际化；并透过沪港通、深港通和债券通，让外资来港买内地股票和债券等。故开放金融市场的大方向没问题，但步伐与范畴必须依从本身需要与现实限制，尤其当前全国正加紧金融监管和去杠杆，防范系统性金融风险爆发。

倘若在这关键时刻，中国在美国逼迫下骤然开放金融门户，恐怕会令金融危机爆发的风险更高，北京对金融安全时刻不忘，自然难以接受。

何况，中国亦希望藉此迫美国开放高科技产品输华。在优势互补下，中国所需，美国所长，就是高科技产品，如果美国要公平和改善贸赤，需解除对华输出高科技产品的限制。

这场迟来的贸易摩擦终爆发，但中美都没条件大打贸易战，碍于政治理由，必须在姿态上企硬，可能选择一些影响较小的范畴开刀，故出现小规模贸易冲突的风险甚高。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。