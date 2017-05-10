香港《经济日报》：韩新总统诞生 破朝核僵局契机

（5月10日社评）

正当南韩市民昨天投票选新总统之际，市场突传出只要北韩弃核，美国愿意邀请北韩领导人金正恩访美，不论消息是否属实，但文在寅上台，相信可为朝鲜半岛带来转变的契机。

南韩今次大选，是因应朴槿惠被弹劾下台而举行的补选，选民焦点落在反腐和经改两大议题，文在寅最终如期胜选。但亚洲多国关注的是其北韩政策，他继承了前总统卢武铉的「阳光政策」，主张以接触取代朴槿惠的制裁和对峙。虽然在朝鲜半岛问题上，中美才是两大玩家，主动权在金正恩手上，但在现时微妙局势下，南韩能搭起缓和紧张关系的下台阶。

针对北韩可能随时核试或试射导弹，美国总统特朗普威胁，包括动武的所有方案都已放在案上，但实际上他不想打仗，因他现时工作焦点是如何推动新政，让新医改和税改获得国会通过。

中国也不愿看到美朝爆发战争，一来担心双方实力悬殊，金氏政权可能崩溃，难民涌入中国，影响国内的政治及经济稳定；二来忧虑失去北韩这个缓冲，让美军势力直抵家门。

尽管北韩摆出一副战斗格姿态，实际上却最不愿爆发战争，因美朝实力悬殊，北韩最多只能与南韩玉石俱焚，金正恩自身难保。他不顾国际反对，多次试射导弹或核试，无非一方面推进拥核进程，一方面向国际苛索金钱和好处。

中美朝三国都不想打仗，大家欠缺下台阶，而南韩大选成了这个体面下台阶。中美两国元首多次接触，就如何应对朝核局势进行讨价还价，甚至可能达成交易，各取所需，但落实维持东北亚稳定关系，仍主要靠两韩互动，而文在寅在这关键时刻当选，便能成为突破朝鲜僵局的契机。

日媒趁昨天南韩大选，传出北韩若弃核可举行美朝峰会消息，真确度虽外界无法知晓，但传递出缓和信息，尤其美国总统特朗普早前接受访问时曾亲口说在适合时间愿与金正恩会面。文在寅主张跟北韩对话和接触，上台后可能提出恢复卢武铉当年以援助、投资和交流，换取跟北韩建立互信。假如金正恩能把握机会，摆出暂缓核试和导弹试射的姿态，中美可能顺势操作，让紧张形势缓和。

球已在金正恩手上，他当然不愿弃核，那他究竟会否、并如何不示弱地抓紧契机？正是考验他的政治智慧与手腕的时候。（完）