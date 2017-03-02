《经济日报》：特朗普改狂态作风 言之尚早

（3月2日社评）

美国总统特朗普首次在国会发表演说，总算收起狂态，被指终于似一个总统，但若认为这代表他终面对现实，施政将大为务实，恐言之尚早，在宪制等种种掣肘下，他确不得不折衷。

特朗普上任总统后，录得在历届总统同期中的罕见低民望，实有提振民望需要，而在国会演说后，民调显示近七成人认为演说中所提政策朝正确方向走，令他们感到乐观。

然而，特朗普演说中所提政策都只是大方向，并无具体内容，与以往总统相距甚远，如他说用1万亿美元大搞基建，但怎样兴办、集资？都付诸阙如；如向中产减税，内容却欠奉。民众感到乐观，更可能是见他终于不再自我发挥，狂言发炮，反而循规蹈矩朗读文胆所撰演辞，总算摆出一点总统应有格调，令民众意外惊喜。

外界若以此来猜测他改变狂人作风，却似乎过分乐观。只要留意他近日言论，依然真情流露，如在推特与公开场合炮轰传媒，甚至指摘中国是汇率操纵国的总冠军等。

他这次终像个总统，只因身在国会山庄，明白这是就任后首次在庄严的官方场合，向参众两会议员、全美国和全球观众沟通，自然要遵从应有规范，暂收起个人性情，摆出总统应有模样。

民调结果显示他此举是成功，但这并不等于他以后不会故态复萌，尤其是他对经济、内政、外交都有自己的看法，而且有着很强的既定观点，加上商人老板心态不改，下命令后员工必须死綫前完成任务，并须遵守保密原则，以致他做了总统后与华府官员经常发生摩擦。

但这至少反映出特朗普有务实一面，面对现实掣肘，他可调节妥协。美国总统权力很大，但受宪法掣肘，例如他禁止七国回教徒入境的行政命令，受司法制衡；他提出的内阁部长提名，部分人选遭国会否决；未来预算案也需国会通过才能推行，不能像过往经营公司时自己说了算。

当然，港人最关心的是他的对华政策会否亦因应现实需作出调节？虽说中美经济互相倚赖是不争事实，要他因此完全妥协，相信不可能，因为这涉及个人性格和国家颜面问题，且以后中国亦会视他为纸老虎，不利美国利益。

所以中美之间爆发冲突如中小规模贸易战等恐仍难免，但只要特朗普面对现实可妥协，风险就有望可管控。