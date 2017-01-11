《信报》：特朗普将上台 做好最坏准备

（1月11日社评）

面对特朗普即将正式上台成为美国总统，据说中国已做了最坏准备，因为中美贸易战势在必行。其实对于美国人而言，何尝不也做了最坏准备？正如荷里活明星梅丽史翠普获颁金球奖终身成就奖致辞之时，语带哽咽沉痛地说：「当掌权者利用他们的地位来欺凌别人，我们都是输家。」

梅丽史翠普没有指名道姓，但人人都明白她的批评是冲着特朗普，他在二○一五年十一月一场竞选记者会期间，模仿《纽约时报》一位患有先天性关节挛缩症的残障记者，带有强烈的嘲弄意味。梅丽史翠普认为，这样的欺凌令人感到不齿。特朗普贯彻其嘴巴不饶人的刁钻作风，在社交网站大骂梅丽史翠普浪得虚名，是「输不起的希拉莉马屁精」。看来，荷里活明星亦成为被掌权者欺凌的对象。

一月二十日就是美国政府正式换届的日子，做了最坏准备的美国人之中，还有即将离开白宫的奥巴马，他在接受访问时直接寄语白宫新主人特朗普，宣誓就任总统后，将领导全球最大型的组织，不能以经营其家族生意的方法领导国家发展。奥巴马又忧虑，俄罗斯黑客会像干预美国选举一样，影响欧洲多个国家，包括德国及法国稍后举行的大选，如果俄罗斯重施故伎，将左右全球局势；特朗普低估网络攻击对民主发展的影响，促请他与情报部门合作，并呼吁民众团结一致应对俄罗斯的攻击。

特朗普究竟是不是往后至少四年为全世界带来负面效应的「黑天鹅」？毋须等到一月二十日，他的决策已尽显其「特事特办」的特氏哲学，完全不理会舆论的质疑，委任女婿库什纳（Jared Kushner）在新政府担任白宫高级顾问，在外交和内政等事务上向岳父提供意见。

根据美国一九六七年制定的联邦法例，禁止公职人员用人唯亲，受规管及限制的亲属关系包括女婿。可是，特朗普以及过渡团队成员皆觉得这不是问题，因认为该项法例不适用于白宫职位。

三十六岁的库什纳是犹太裔「富二代」，继承父亲的地产生意，然后在二○○九年娶了特朗普女儿伊万卡，去年全力辅助岳父参选，制定针对摇摆州份的选举策略得宜，深获信任。既有父荫，亦得岳父大人欢心，库什纳连中国的「红三代」也有本事攀上关系。《纽约时报》披露，库什纳于去年十一月中与安邦保险董事长吴小晖见面，两人在纽约华尔道夫酒店洽谈生意，商讨重建曼哈顿第五大道六六六号的库什纳家族公司物业。吴小晖绝非等闲之辈，他是邓小平外孙女婿。

说是用人唯亲也好，说是裙带关系也罢，特朗普对于女婿与商界的利益轇轕似乎完全视作等闲事，不放在心上，无惧众议院司法委员会强烈要求司法部和政府道德准则办公室介入调查。显然地，特朗普将会是一位我行我素的美国总统，同一时间，他亦是一位争议不断的白宫主人，不少人像梅丽史翠普那样，巴不得千方百计赶他落台。

关于中美贸易战，中国做好了最坏准备并非杞人忧天，因为特朗普的内阁成员大多是反华急先锋。候任美国贸易代表是莱特海泽（Robert Lighthizer），主管白宫新成立的全国贸易委员会的是纳瓦罗（Peter Navarro），候任商务部长是罗斯（Wilbur Ross），三人都是主张对中国采取强硬态度的鹰派。中美贸易战一旦打起来，香港人也有必要做好最坏准备，两国中介者的角色必然受损。

总而言之，一月二十日特朗普搬进白宫之后，全人类皆有必要做好最坏准备，去面对一位素来以「宁作真小人、不作伪君子」自居的美国总统。当然，有危自必有机，敢于冒险者或许能够从中获利，「商品大王」罗杰斯表示，投奔俄罗斯吧，因为特朗普上台后会改善美俄关系，所以特别看好俄罗斯资产。至于危大还是机大，就要看胆子有多大了。（完）