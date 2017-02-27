《明报》：全国两会拉帷幕 中国经济酿双新

（2月27日社评）

本周开始，北京步入一年一度的全国人大、政协两会期。预定今秋召开中共十九大，令今年成为中国的「大事之年」，而今年两会主打经济和发展，核心任务就是为政治大事提供保障、创造氛围，两会要在酝酿中国经济今年新热潮中，摸索出「中国经济新方位」。

今年两会与今秋十九大，关系密切。去年底的中央经济工作会议为今年定位，还强调今年「是实施十三五规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年」。上周中共中央政治局会议为两会作最后定调，则只说「今年将召开党的十九大，是党和国家事业发展中具有重要意义的一年」，突出两会为十九大的保障作用。

其实两会与十九大，有交替预热、互为铺垫的关系。中共十九大是执政党换届会议，在内地现行政治体制下，十九大不仅是中央领导层大换届，也要为明年政府和国家机构换届作出铺垫。而今年两会要收尾，即十二届人大、政协的最后一次会议，两会在为十九大预热之际，也在等待十九大为自己的来年换届作铺垫。

正是在此「大事之年」背景和十九大、两会的交互关系下，今年两会有一明一暗两大使命。明的即是以经济新热潮，去保障政治大事平顺；暗的则是勾勒「中国经济新方位」的轮廓，以烘托中共十九大将完整提出的习氏「治国理政新理念新思想」，为其首届任期画上圆满句号。

先看经济新热潮。自去年底到今年农历新年后，对内地经济的走势内地仍争持激烈，归纳起来，不外乎两种看法，一种认为经济终于见底，今年开始爬升，用国务院智库的最新提法，叫L形经济走完一竖，开始走那一横。但另一看法，则坚持内地经济还在一竖之上，亦即在继续下行中，不仅未走上平稳的一横，还可能「继续寻底」。

悲观的看法主要来自两大因素，一是国际因素或者直接叫「特朗普因素」，令中国在货币和贸易上双重受压，经济运行受到拖累；二是国内因素，即内地经济的结构性问题未能解决，还因去产能等改革深化，带来新的压力，特别是就业压力和通胀甚至滞胀的压力。

乐观的看法主要来自建制内官员和智囊，其代表性观点主要有3点，一是对「特朗普新政」关注但不忧虑，相信在中美关系和国际大局中，中国的主动性已经很强；二是指望「新改革红利」，中央领导层已决意今年加大结构改革和农业改革力度，预料将创出新的发展「红利」；三是地方热情，今年中国地方投资热情陡升，预料在地方主动下，今年全国固定资产投资总额可能达60万亿人民币之巨。

大投资当然有可能带出中国经济新热，未为人知的是中共领导层还「留有一手」，那就是去年中国经济增长的数据，其实是被「压低」后报出，一方面是统计改革要「挤水分」，另一方面是领导人希望先苦后甜，先低后高，如果今年一季接一季地走出新高，自然会有更好的经济新热潮预期。

事实上为托出中国经济新热潮，李克强在政府工作报告中，将提出的七大目标任务中，除绿色经济、保障改善民生、政府自身建设外，另外四大任务，包括强化政策协调配合、经济提质增效升级、推进农业改革、积极主动扩大开放等，都有推升经济的用心和效力。

如果经济新热潮能够成形，则「中国经济新方位」就可顺理成章地浮现。这个「新方位」是在去年底中央经济工作会议的筹备时由智囊提出，后来在会议上被领导人讲话中采纳吸收，但因应国际变局变幻反覆，中国经济走势迷茫，未加扩充和强化。

在智囊的研拟中，「中国经济新方位」要成「中国经济新常态」的「升级版」，又是未来习近平政治经济学的基础版，其核心框架，不外是中国经济进入新常态下，要以力推供给侧改革来创导出制度创新，而以制度创新推动结构优化，催生出经济发展的新动力，保持经济持续「稳中求进」，中国经济由之有了升级和发展的「新方位」。

中国经济出现新热潮，内地经济步上「新方位」，是今年两会的基本任务，但新热潮到来不会一厢情愿，「新方位」也不可能一蹴而成。除国际局势仍存极大变数之外，内地情势也仍略显复杂。就以中共十九大筹备来说，政治理念框架的搭建就相对从容，「习家军」也看似逐步到位，但组织人事博弈仍有极大压力。政治压力从来就会拖累经济，经济自身的防风险仍然压力沉重，这仍待北京两会来「统一思想」，以收协力共进之功。