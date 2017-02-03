香港《经济日报》：特朗普飘忽币策 人民币喘口气？

（2月3日社评）

美国联储局议息后维持利率不变，外界认为储局年内将加息两至三次，令人民币今年内贬值压力加大；但美国总统特朗普正出口术图遏美汇，则可望让人民币在短期内略有喘息空间。

由于储局去年底才刚再加息，且特朗普会落实几许减税、财政扩张和放宽规管等选举承诺，又将对通胀造成多少动力等，仍有待观察，故储局一如外界所料，既暂没再加息，亦未对何时再加息透露端倪，只是在会后声明指出，美国经济持续稳健扩张，失业率维持低水平，消费者和商界情绪乐观，通胀将升至2%，在示意有加息空间，外界遂认为今年6月再加息的机会最高，年内可能加息两至三次。

若储局继续加息，既推高美汇，加上中美息差拉阔，势令去年兑美元已跌逾5.7%的人民币，今年再添贬压。

值得留意的是近期人民币兑美元却现反覆，主因除了北京干预外，新近还有特朗普及其团队出口术遏美元。

此因特朗普承诺的政策无论是大增开支搞基建，抑或大幅减税，都会推升美元，不利其以推动出口来「买美国货、请美国人」的目标，他惟有大谈美元「太强」，甚至除指摘中国操纵汇率外，还向欧日盟友开火，指欧元和日圆汇价被人为压低，重炮口术果令美汇指数一度应声下跌。

这对北京来说，特朗普在人民币汇率上理曲但气壮地咄咄逼人，固然有一定压力，但却不全是坏事，因为市场因而暂减人民币沽压，令人民币汇价靠稳，至少让像去年失控式贬值的压力大减，走资情况也可望纾缓。

不过，中国政府却不要掉以轻心，短期美元转弱，人民币有喘息空间，毋须像去年那样辛苦地强撑，但中长期而言，美元仍很可能因为资金继续涌入而走强，人民币持续贬值的压力仍未消除，底因是市场正观望特朗普新政及其影响，若新政真的刺激通胀，而通胀增幅比预期大，储局会毫不手软加息，昨天便有大行估计，若美国经济继续升温，储局将在3月便再加息，年内加息次数将可能增至4次。

因此，相信北京不会因为美元短暂转弱，人民币喘稳而有所松懈，仍保持高度警惕，筹备各种资金流动管理方案，以免美元再次走强时被杀个措手不及，令内地金融与经济承受不必要冲击。