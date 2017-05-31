香港《经济日报》：中央维稳至上 人民币国际化急不来

（5月31日社评）

穆迪上周三调低中国主权信用评级后，离岸人民币连日不跌反升，原因是人行在汇率中间价定价机制引入新控制手段，再加上国家队出手，推高人民币，凸显19大前，维稳比人民币国际化还重要。

中国信贷评级被下调，按理人民币会转弱，但连日逆市走强，尤其在港的离岸人民币的短期拆息前天一度被挟高至逾130厘，汇率曾高见6.8034，预计今天内地复市，拆息会回落，但短期仍在高水平徘徊。

人民币走强，主要是因为人行旗下的中国外汇交易中心调整了中间价报价机制，引入「逆周期调节因子」，防止人民币兑美元汇率朝贬值方向走。人行没具体说明如何在中间价报价模式中引入逆周期因子，但将不再需要按照前一天收市价来定价，无疑提供了更大的干预空间，抵销「参考收市价」所带来的贬值压力。

人行引入新机制，底因有二。首先，19大今秋举行，高层将会换届，对中央来说，稳定压倒一切。穆迪唱淡中国经济，令人民币受压，人行惟有先下手为强，趁前天内地假期，抽乾市场流动性，挟高人民币短期拆息，打击现有沽空盘之余，还对沽空者示警：绝不容唱淡沽空。

更重要是汲取过去两年惨痛教训，改变人们对人民币趋贬心态预期。2015年内地股市暴跌时，中央突让人民币贬值，导致资金外流，触发人民币大贬值，人行以沽外储手段来托住汇率。尽管近月人民币企稳，但市场对人民币进一步贬值的忧虑未消减，令中央害怕再出现类似去年人民币螺旋式下跌情况。

在中央加大力度去杠杆、防风险，并加强金融监管，令信贷收缩，借贷成本大增时，遂借信贷评级下调之机，顺势挟高人民币拆息，将沽空者赶离场，既托高人民币汇率，又不须动用外汇储备。

此举无疑可稳住人民币汇率，但却令人民币国际化倒退好几步。中国在2008年金融海啸后，积极推动人民币成为国际货币，去年终让人民币被纳入特别提款权（SDR）货币篮子。可人民币在过去两年贬值，又限制资金外流，大大降低国际使用人民币的意愿，4月人民币在国际支付额及排名，分别比3月下跌逾24%和下滑一位至第7。

人行今次调整人民币中间价定价机制，增加汇率控制权，加上连日在市场的动作，无疑令人关注人民币国际化步伐是否有转变；但对中央来说，稳定胜过一切，人民币国际化何妨暂时靠边站。