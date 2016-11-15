香港《经济日报》：人民币汇价难守 上策顺势而为

（11月15日社评）

人民币在岸价昨跌穿金融海啸底价6.83，创逾7年新低。面对特朗普上场美元进一步强势，人币续采被动贬值，因硬守代价太大，弃守又忧走资失控，令中央进退维谷，惟加力防走资。

特朗普胜选后，市场憧憬加大基建投资，美国经济好转及加息步伐加快，令美元近日急升，反映兑一篮子货币汇价的美汇指数昨曾升破100关口。美元强势难止，人民币兑美元更连跌七日，昨中间价跌穿6.82，在岸价更一举跌穿全球金融海啸底价6.83，跌速之急令市场惊讶，有分析更预计，人币年底向6.9迈进。

人民币汇价低处未算低，即使内地官媒早前所指铁底亦一跌即穿，明显令中央左右为难。

此因人民币跌势若愈来愈急，不单令外围资金乘机加入大力推低人币汇价图利，更令内地民众亦对人币失去信心，争相将储蓄转为外币资产，或千方百计潜出境外，令内地资金急速流失，届时别说经济弱企稳难保，更有动摇金融以及经济稳定的危险。中央对此不得不高度警惕。

但另一方面，现阶段中央要守住人民币恐属不智。因此轮人币贬值的底因，是美元强势不已，此非中央所能控制，倘要入市硬挺，功效恐泥牛入海。事实上，上周五人币汇价急跌，市传国有资金入市干预，惟成效不彰，未能大力阻遏人币跌势。

当然，以中央财力、行政及外汇管制能力，中央若硬要在现水平托住人币汇价，不是不能，但代价恐怕太大。

与其如此，中央不如顺势而为，在密切监察及管控下继续被动贬值，释放贬值压力。就此，中央不时出口术固有所需，如强调人币无长期贬值基础，惟实际效果几已等于零。中央更要做的是机智地出手，在人币跌势太急时，适度干预市场，目的不在扭转人币跌势，而是适度挟仓，免市场累积太多淡仓，及藉此警告投机者不要肆无忌惮，中央有需要时仍会出手，以此减少人币汇价失控的风险。

在人币汇价管控上，中央逆势硬行恐徒劳，顺势而为才是上策。但同时亦要加力打击非法走资，堵塞各种漏洞，不论是地下钱庄还是虚假贸易等，以控住资金流失冲击内地金融稳定的风险。未来一段时间，美元相信仍会继续强势，人币贬压恐愈来愈大，如何顺势而为考验中央智慧与手腕。（完）