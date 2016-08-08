《明报》：人民币迎三件大事国际化要加码加速

（8月8日社评）

内地宏观调控，过去8年都是由货币政策担纲，金融改革在整个经改中仍牵一发动全身。而今天内地货币政策和金融改革中，人民币汇率和人民币国际化分量最重，其进退得失，影响也最为深远。近期有3个时间点，与人民币汇率和人民币国际化关连，当局将会有所作为。香港作为最大的境外人民币离岸市场，也作为人民币国际化的始发站，将随之有所动静。

这3个重要时间点，一是本周四（11日），是人民币实施汇率改革一周年；二是预定9月中，将会召开中央金融工作会议；三是10月人民币将正式纳入国际货币基金特别提款权（SDR）储备货币篮子。

先看汇改周年。去年8月11日，中国人民银行宣布完善人民币对美元汇率中间价报价机制，做市商在每日银行间外汇市场开盘前，向中国外汇交易中心提供中间价报价。人民币中间价报价机制完善一年，也正是人民币汇率形成机制市场化的一年。

在过去一年，人民币汇率试图透过市场机制、双向浮动弹性，实现其汇率在合理均衡水平上基本稳定。但今年以来，人们看到人民币汇率起伏不定，一季度全面维稳，二季度持续贬值，三季度的7月出现爬高「七连涨」。其间央行不断暗中发力，数度传出「人民币汇率保卫战」之说，而战场正是在香港。

第二件大事，是五年一度的中央金融工作会议，循例应在明年1月召开，但较早前北京传出信息，金融工作会议将提前今夏召开，很可能于今年9月中旬召开。

5年才开一次的中央金融工作会议，当然是讨论金融大事。今天中国金融除货币政策走向外，还有3件大事须以高层次中央级会议敲定，一是金融体制改革整体推进，二是金融监管体制调整，三是现代金融体系建设方案的确立。这3件大事中，人民币汇改和人民币国际化是关键。而中央领导层决意将中央金融工作会议提前，是因应当前国际国内的重大变局，人民币国际化等重大战略推进，需要由中央高规格会议定调推动。

金融工作会议提前到9月中，除了希望在10月中共十八届六中全会前解决重大问题外，还与10月人民币将正式纳入SDR储备货币篮子一事有关。

人民币成为SDR储备货币篮子的新成员，不仅是人民币的大事，更是中国金融战略乃至国际战略的大事，有了这个新身分，人民币就可被国际货币基金组织（IMF）认定为「可自由使用货币」。人民币虽然仍未成为可自由兑换货币，但其国际化却迈过大关，可更促其加速。

今天在中国财政政策仍受多重掣肘之下，货币政策无奈担纲，故中国的金融改革，汇率利率「双率」改革最为关键。人民币国际化作为发展战略的一环，重要性毋庸置疑，但是否急切需要加速推进，端视两个「重大要求」。

一个重大要求，是中国正在研议「建设现代金融体系」。中共十八届三中全会因应「十三五规划」，认定金融地位举足轻重，要实现战略目标，必须建成「现代金融体系」。不可想像一个经济强国会没有「现代金融体系」，而「现代金融体系」没有人民币国际化，也不可想像。

另一重大要求，是中国提出的「一带一路」发展战略，加上之前的「走出去」战略，没有人民币国际化，没有辐射全球的投资交易与支付清算体系，没有相应的信用评级体系与金融安全保障体系，也不可想像。要实现以上两个「重大要求」，就需要加快推进人民币国际化，而人民币国际化基本要求是完成汇率形成机制的改革，加大透明度，实现市场化。但现在人民币汇改，似未能一帆风顺，央行还要打「汇率保卫战」，即是证明。

人民币国际化是中国新国际战略的重要环节，着眼点在透过「一带一路」「走出去」，不仅化解眼前的「产能过剩」等经济和社会问题，还令中国成为真正的大国强国。真正的大国，需要强势国际货币与之匹配，而任何大国崛起战略，又都会要面临外部的牵制，今天中国与美国角力已经展开，如果说南海是明斗，人民币国际化就是暗战。

面临阻滞中的人民币国际化，不论是加速还是加码，都与香港关连。为实现人民币国际化，中国早已布子两枚，分别放在两个国际金融中心，一个是香港，是「境外」最大的人民币离岸中心；一个是伦敦，是「国外」最大的人民币离岸市场。我们可以看到，英国「脱欧」，对这一布局有所影响，反而令香港的角色更加吃重。中央治港之策中的「国家所需，香港所长」，正是对人民币国际化加速中香港要扮演角色的最好注脚。