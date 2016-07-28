香港《经济日报》：中央抑制资产泡沫 岂止遏股楼

（7月28日社评）

中央政治局会议罕有要求抑制资产泡沫，因除A股市场，内地楼市、商品、债市等亦泡沫隐患处处。中央大力收紧监管、严堵金融漏洞之余，活化经济以吸纳资金才是王道治本之策。

内地股市昨急挫，上证指数跌近2%失守3000关，创业板指数更大泻逾半成，皆因中共中央政治局前天召开会议，罕有地将抑制资产泡沫，列为下半年经济工作重点之一。市场更盛传中证监、中银监等正部署收紧监管，投资者忧A股恐成整顿目标。

事实上，A股确存在一定泡沫问题，包括个别科网股爆炒、壳股非理性炒作、创业板股份估值明显偏高等。惟除A股外，内地资产泡沫实隐患处处，诸如楼市尤其一二綫城市高烧难退、商品期货市场曾掀炒作狂潮，以至债市与理财产品市场亦乱象丛生。

内地资产泡沫问题日益凸显，相当程度因中央自金融海啸后推＂四万亿＂刺激经济政策，大松货币、大量放贷的影响日积月累，令内地广义货币供应M2的规模，暴增至去年国内生产总值逾两倍，较以滥印钞票见称的美国的约0.7倍尤甚。在超发货币日趋泛滥、且内地金融监管制度与经验尚待成熟下，天量游资涌向资产市场逐利、乱象横生。

惟更深层问题，恐是汹涌游资难在实体经济觅得投资出路。中央将今年上半年的广义货币供应M2增长控制在11.8%，但主要反映企业活期存款的狭义货币供应M1却激增24.6%，同期民间投资增长却萎缩至2.8%，显示从整体而言，企业并非囊中羞涩没钱作实业投资，欠的是投资机会，惟有将持有的大量资金，转战资产市场＂博一博＂。

故中央要抑制资产泡沫，＂霸道＂药方固是大力收紧金融监管、严堵金融漏洞，以至货币政策维稳控银根。惟此恐仅治标却难治本，难以化解内地资金在实体经济没出路的根本矛盾。

正因如此，中央治泡沫更要＂王道＂药方，就是打通实体经济的经络，释放投资机会。此须中央完善产业、财税政策等配套，加快实现＂大众创业、万众创新＂愿景，更要进一步打破国企对市场的垄断，释放更大市场空间，让实体经济有更多有可为、具吸引力的投资目标。

只有借助市场力量将在资产市场流窜的资金，重新导引向实体经济，才有望化解内地资产泡沫，并为经济注入新的活力。(完)