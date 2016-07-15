《信报》：英国政经暂喘定 脱欧挑战未搞定

（7月15日社评）

经过脱欧公投的震荡，英国一度阵脚大乱的政局算是及时止了血，稍稍喘定，但出人意表的事件仍接二连三出现。其一是英伦银行昨天决定不减息、不扩大QE，与市场预期有落差，或许想令外界觉得英国经济上的惊涛骇浪暂告缓和，待更多数据出炉后再精准出招。其二是脱欧派大旗手、伦敦前市长约翰逊竟摇身成为新班子的外相。不过，这两件看似意外的事件其实一脉相承，充满政治计算，不排除唐宁街十号新主人先把脱欧派摆上枱，收拾他们自己一手搞出来的烂摊子，若然失败便难辞其咎，届时再由留有一手的央行出招协助收拾残局。所以，别以为喘定就雨过天青，皆因脱欧带来的挑战远未搞定。

英伦银行行长卡尼日前说过，脱欧后经济会转坏，须放松货币政策。当时面临两大风险，短期方面最怕政府群龙无首打击市场信心；长期则恐脱欧冲击贸易及投资，可能令英国陷入衰退。现在新首相已走马上任，短期政治风险减退；而新任脱欧事务大臣戴德伟（David Davis）也表明不急于启动谈判，会先与各方沟通安抚市场。由于脱欧的破坏属结构性，趁市场情绪回稳，有条件先进行详细评估，故没必要匆忙减息，以免发出错误讯号。

随着一连串的戏剧化发展，执政保守党比预计提前两个月选出了党魁，原任内政大臣的文翠珊一跃而成为新首相，是继戴卓尔夫人之后英国另一位女首相。随之新内阁名单出炉，既有脱欧派，亦有留欧派，显示文翠珊锐意营造一个方方面面照顾周到的团结队形，有利于英国重新上路，过渡至一个前景不太明朗的后欧盟年代。

喘定不等于搞定，脱欧之后的种种挑战必然接踵而来。文翠珊前往白金汉宫觐见女皇伊利沙伯二世正式拜相之日，瑞信发表报告预测，英国经济今年只会录得百分之一增长，明年更可能出现负增长百分之一，相信明年英国失业率将由目前的百分之五，急升至百分之六点五，失业人数由一百六十七万，增至二百一十六万，即是四十九万人打烂饭碗。职是之故，原外相改任为新财相的夏文达，必须凭其智慧接好这个经济上的烫手山芋，防止脱欧的坏影响持续发酵。

至于文翠珊安排由约翰逊担任外相，这是一个相当令人感到错愕的人事任命，因为约翰逊的个人风格比较特立独行，难怪部分传媒担心这位非一般的外相将会令英国沦为国际笑柄。事实上，文翠珊本人过往亦嘲讽过约翰逊，取笑他到德国谈判，竟然带回三辆已有二十五年历史的老爷水炮车，供警方应付群众活动，身为内政大臣的她亲自下令禁止伦敦使用，原因是水炮车有六十七项毛病，包括能够造成严重人体伤害。到头来，花费二十万英镑的老爷水炮车得物无所用，新任伦敦市长简世德（Sadiq Khan）要将之卖掉。约翰逊今次在乱局中透出，登上外相之位，毫无疑问是安抚脱欧派的绥靖策略，并非纯粹的用人唯才。

原有各职位之外，文翠珊不得不因应形势，增设脱欧事务大臣一职，重担落在保守党国会议员戴德伟肩上。戴德伟由始至终支持脱欧，由他来主导英国脱欧谈判可谓恰如其分，问题只在于，急脱还是缓脱？这方面，戴德伟的意见跟文翠珊差不多，他认为毋须急于启动《里斯本条约》第五十条，展开脱欧谈判之前应该从长计议。看情况，戴德伟主张缓脱，将会跟欧盟成员国尤其是德国擦出不少火花，因为欧盟官员祝贺文翠珊成为首相之余，不忘促请英国尽快展开脱欧程序，决定分手就长痛不如短痛。

既然德国是欧盟的龙头，而德国的总理又是以硬朗见称的默克尔，英德两位铁娘子碰头，将会构成怎样的画面？除此之外，苏格兰首席部长斯特金（Nicola Sturgeon）亦是一位铁娘子，她在英国脱欧之后鼓吹「脱英」，酝酿再发起另一次公投，以独立国家的身份加入欧盟。对外是铁娘子硬撼铁娘子，对内又是两名铁娘子对对碰，且看文翠珊有何能耐应接连串硬仗。