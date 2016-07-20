香港《经济日报》：孤狼化本土化 恐袭防不胜防

（7月20日社评）

德国火车袭击案令港人亦成恐袭受害者。恐袭孤狼化、本土化，令各国防不胜防，除须联手打击如ISIL等恐怖组织，更须反恐社区化。惟这乃长期战，全球无奈要与恐袭共存。

德国一名阿富汗难民在一列火车以刀及斧头袭击乘客，香港旅客一家五口不幸四人受伤，事后极端组织＂伊拉克和黎凡特伊斯兰国＂（ISIL）宣称，行凶者是旗下＂战士＂。港人沦为恐袭无辜受害者，市民自然关心事件。

今次事件凸显了近年全球恐袭的其中一个重要趋势，就是孤狼化。孤狼化是指恐袭再非由恐怖组织精心筹划、指令层层下达、提供资源甚至人力，而是通过公开宣示，例如在互联网或社交平台号召某些地区的支持者，自行进行恐袭。

故施袭者可能仅数人甚至一人，手法亦远非如911的大规模、复杂、精心筹划，而可能仅是普通枪械，甚至今次德国事件般只是寻常的刀与斧头，进行粗糙、无特定对象的随意袭击，不一定要造成大规模人命伤亡，只要有伤亡、造成宣传效果，散播恐怖气氛令社会惶恐，便达到目的。

是次德国的施袭者是阿富汗移民，惟近年不少恐怖分子乃土生土长，例如上月美国奥兰多枪击案，施袭者的父母虽是阿富汗移民，但他本身在美国出生受教育成长。

又如去年初震惊全球的法国《查理周刊》办公室枪击案，两名凶手都是土生土长。

正因孤狼化、本土化的新恐怖主义，过去靠通过侦查恐怖组织通讯、恐怖分子跨国流动、资金与武器如枪械等流向，以至跨国反恐情报交流等打击手法，都难再有效防范，故各国虽加大反恐人手，恐袭仍持续发生。

对于新恐怖主义，硬的一手即各国合作加大军事力量打击极端组织如ISIL，固属必须；但软的一手可能更重要，就是推行社区反恐，如推动执法单位与社区建立伙伴关系、避免文化误会、协助弱势社群尤其融入社区等，以防止恐怖主义在边缘青年中蔓延。

然而，社区反恐是长期战，且虽属必要，但恐亦只能缓减不能根治恐怖主义孤狼化、本土化，故全球很可能如法国总理上周对国民所言，要接受与恐怖主义共存的无奈现实。

至于港人，惟有外游时趋吉避凶，如现已有由属较高危的西欧，转投南欧与东欧的势头。恐怖主义肆虐，市民要做精明更要注重安全的旅客。(完)