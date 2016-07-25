《信报》：德国连环遇袭 欧洲难免右倾

（7月25日社评）

五日之内接连出现导致人心惶惶的血腥袭击事件，德国总理默克尔正在承受着极大的政治压力，不少右派网民将矛头指向这位推动无国界欧洲，收容数以万计难民的铁娘子，狠斥她＂双手沾满鲜血＂，必须引咎辞职。默克尔去年获《时代》杂志选为年度风云人物，原因是处理难民问题领导卓越，堪称＂自由世界的总理＂；如今其难民政策也许不得不稍稍修正一下，以应付骤然变色的暴烈风云。

最新一宗袭击事件发生于慕尼黑，伊朗裔18岁青年在一间麦当劳快餐店和购物中心持枪滥杀无辜，酿成九死27伤的惨剧。较早前，报称来自阿富汗的17岁难民在维尔茨堡一列火车之上刀斧乱劈，遇袭伤者包括四名香港人。凶徒虽然被警方追捕之时轰毙，无法深入查明其动机，但由于在他家里搜出支持恐怖组织＂伊斯兰国＂的环境证据，而＂伊斯兰国＂又第一时间＂承认责任＂，所以此事被视作恐怖袭击。

至于接踵而来的慕尼黑枪击案，德国警方尽最大可能将之撇清为＂不是恐怖袭击＂，原因是疑凶松博利（Ali Sonboly）在德国土生土长，并非新来乍到的难民，作案或不含政治动机，在其住所又没有发现跟恐怖组织有关连的证据；他患有抑郁症，曾经接受精神治疗，案件乃＂典型的发狂＂。然而，＂不是恐怖袭击＂仍然十分恐怖，加上自轰而死的疑凶是伊朗籍，而他显然受到2011年挪威右翼狂徒布雷维克（Anders Breivik）屠杀77人之事件影响，案发当日正好是事件五周年，因此，慕尼黑枪击案始终引发外来者破坏德国秩序的讨论，国内右派政党相信会大做文章，增强其排外主张的说服力。

英国于六月下旬举办脱欧公投，其中一个最关键的问题在于是否接纳难民和移民，到头来，右翼势力出乎意料之外地赢了。相对于欧洲大陆，隔海观望的英国在这方面的烦恼其实十分轻微，该国尚且忍受不了而毅然脱欧，不惜付上经济受挫损的沉重代价，近乎斩脚趾避沙虫，那么欧洲诸国的右翼势力更必然利用涉及难民和移民的夺命暴行来争取支持。难民一旦跟恐袭挂鈎，无国界欧洲的理念必然大受挑战。

具备同理心的人都会明白，绝大部分难民是饱受战火蹂躏的受害者，他们离乡别井投奔外国皆有迫不得已的苦衷，居心叵测者只占极少数。正如真正的伊斯兰教义跟杀人如麻的＂伊斯兰国＂无关一样，难民当然不等同于为非作歹的暴徒，更加不应该附以恐怖主义者的标签。却可惜，政治上右翼抬头似乎是国际趋势，连一向鼓吹多元化社会的美国政坛，亦出现了特朗普这种毫不讳言反移民的总统候选人，在政纲中鼓吹排外味道甚浓的＂美国优先＂。如今继比利时和法国发生恐袭之后，德国也受到连环暴力冲击，欧洲走向右倾之路看来难以避免。

一个国家即使长期采取严密的边境政策，防止外来者自出自入，暴力冲击就可以杜绝了吗？这反而是更加令人忧虑之处，因为右翼抬头所带来的排他性，预计会造成种族矛盾，埋下恶性循环的不稳定因素。且看英国，公投决定脱欧之后，全国各地马上涌现了几宗怀疑种族歧视事件，特别针对波兰裔移民，有人向他们谩骂＂害虫滚回去＂。移民一旦受欺凌，一般的反应是两种，要么哑忍，要么还击。如果最终选择还击的话，后果无法估计。即以这次慕尼黑枪击案为例，据说那位拥有德国和伊朗双重国籍的年轻枪手行凶之时讲过：＂我被欺凌足足七年......现在就买枪把你们杀死！＂

仇恨将会带来更多仇恨，默克尔如何在德国连环遇袭之后抵得住政治压力，为无国界欧洲作出平衡，对于这位＂自由世界的总理＂，无疑是一项艰巨任务。（完）