《信报》：玩游戏和玩政治一样 必须走入群众

（7月26日社评）

周末狂热过后的星期一，对于很多上班族来说，通常是十分郁闷的一天，容易让人患上＂星期一症候群＂，不过昨天的星期一却见全城雀跃，原因是红爆国际的手机游戏Pokémon GO在酷热高温下正式登陆香港市场。游戏上架第一天，急不及待下载了程式的玩家纷纷变身＂小精灵训练员＂，或孤身上路，或联群结队，侦骑四出以捕捉小精灵为乐。

推出Pokémon GO的任天堂本来应该比起一众玩家更加乐翻了天，其股价上星期涨了一倍，拥有《宠物小精灵》动画制作公司OLM的日本大型影像制作公司Imagica Robot Holdings亦弹升了百分之二十二。可惜，任天堂在一份声明指出，Pokémon GO实际上对其盈利贡献有限，因为该公司只收取相关授权费以及协助研发营运的费用，暂时无意调高全年盈利预测。此一消息触发任天堂股价昨天显着下挫百分之十七点七，更于早段跌停，Imagica Robot Holdings也一度急跌百分之二十二。

尽管如此，Pokémon GO仍然是炙手可热的时尚游戏，香港像其他已上架的地区一样，满街满巷都是沉迷于捕捉小精灵的低头族，除了任天堂一洗颓风之外，相信会为外置电池带来极大的商机。有人实际测试，由于游戏耗电量相当惊人，手机内置电池捱不到三数小时，所以玩家必须携带至少一个俗称＂尿袋＂的外置电池。

与其说玩家捕捉小精灵，不如说小精灵俘虏了玩家的心。游戏成功之道是采用一种名为AR（Augmented Reality，扩增实境）的技术，把虚拟游戏元素叠加在真实环境之中，要将小精灵一一捕获，玩家必须前前后后左左右右寻寻觅觅，本来宅在家中面壁打机的男男女女，顿然成为千里之行始于足下的街头活跃分子，游历于熟悉甚至陌生的地域。有人推断，这款游戏可以有助推动旅游业。虽然AR的技术在市场上早已存在，但掀起热潮需要的是游戏设计者的匠心独运，看准玩家的心理，既要接地气，亦要近人气，产生乐在其中的共鸣。由此可见，创意产业至关紧要的一环始终是走群众路线，不但产品本身走入群众，同时让群众走入群众。

玩游戏是一种社交互动，玩政治何尝不是？香港有太多的政治人物被嘲讽为＂坚离地＂，历届特首的民望一蟹不如一蟹，长期处于甚低水平，究其原因是这些政治人物脱离群众，不接地气，不近人气，甚至可说不知民间疾苦。能够像任天堂那样一洗颓风的可能只有一个曾俊华，这位财政司司长本来民望萎靡，五年前被问及一碟粟米斑块饭多少钱时茫无头绪，曾遭议员和市民狂轰；然而随着曾俊华愈来愈懂得走入群众，透过网志撰文和社交网站与网民互动，并且在各式各样的民间活动中见到其胡须身影，让小市民有机会＂野生捕获＂，民望至今已攀升至在一众问责班子中居于前列。曾俊华大概是本地政坛罕见的宠物小精灵，难怪被视作下届特首的合适人选之一。

Pokémon GO在香港上架第一天已叫人着迷，以惊人速度流行起来，不过前车可监，玩家们最好还是理智一点，切勿乐极生悲，毕竟捕捉精灵的过程之中潜伏着不少风险。在危地马拉，有人因为擅闯民居而被枪杀。在加拿大，有人低头看手机而不知不觉越境犯禁，竟然不小心＂用自己的方式＂非法进入美国国境。其他意外不绝如缕，有人撞车，有人堕海，有人被诱到僻静地点洗劫。据说平均智商全球最高的香港人，千万不要过度沉迷而做出贻笑大方的愚行。（完）