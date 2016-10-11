未来资产推出首批杠杆及反向产品 追踪标普及东证指数

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月11日 - 未来资产环球投资（香港）周二称，推出首批杠杆及反向产品，分别追踪标普500指数.SPX及日本东证指数.TOPX，今天在联交所上市。
未来资产(香港)总裁兼首席执行官李祯镐说，“新上市的四只杠杆和反向产品是我们在香港ETF平台的新亮点。”
他并指出，这四只杠杆和反向产品上市后，该公司在香港上市的ETF数目达11只，投资于不同的市场。
四只产品分别是标普500每日杠杆(2x)产品(7222.HK)、标普500每日反向(-1x)产品(7322.HK)、东证每日杠杆(2x)产品(7225.HK)以及东证每日反向(-1x)产品(7315.HK)。
香港证监会于今年2月发出指引，为较高风险的杠杆及反向ETF交易扫除障碍，但初期只容许追踪海外指数的产品，未来视乎市场发展情况考虑扩至香港指数。此外，由于这类产品与传统ETF不同，故不能命名为ETF。
在市况波动的环境下，杠杆及反向产品成为愈来愈受欢迎的工具，提供渠道让投资者进行短线买卖。相对于衍生权证和牛熊证，杠杆及反向产品经常开支及管理费载于产品销售文件，所以收费较具透明度。而且，杠杆及反向产品并不会遭发行商收回。
未来资产是首批在亚洲推出杠杆和反向产品的ETF供应商。截至今年8月底，集团在全球六个交易所有195只ETF上市，旗下品牌包括Horizons、TIGER和BetaShares，全球管理共115亿美元的资产。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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