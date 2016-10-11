未来资产推出首批杠杆及反向产品 追踪标普及东证指数

未来资产(香港)总裁兼首席执行官李祯镐说，“新上市的四只杠杆和反向产品是我们在香港ETF平台的新亮点。”

他并指出，这四只杠杆和反向产品上市后，该公司在香港上市的ETF数目达11只，投资于不同的市场。

四只产品分别是标普500每日杠杆(2x)产品(7222.HK)、标普500每日反向(-1x)产品(7322.HK)、东证每日杠杆(2x)产品(7225.HK)以及东证每日反向(-1x)产品(7315.HK)。

香港证监会于今年2月发出指引，为较高风险的杠杆及反向ETF交易扫除障碍，但初期只容许追踪海外指数的产品，未来视乎市场发展情况考虑扩至香港指数。此外，由于这类产品与传统ETF不同，故不能命名为ETF。

在市况波动的环境下，杠杆及反向产品成为愈来愈受欢迎的工具，提供渠道让投资者进行短线买卖。相对于衍生权证和牛熊证，杠杆及反向产品经常开支及管理费载于产品销售文件，所以收费较具透明度。而且，杠杆及反向产品并不会遭发行商收回。

未来资产是首批在亚洲推出杠杆和反向产品的ETF供应商。截至今年8月底，集团在全球六个交易所有195只ETF上市，旗下品牌包括Horizons、TIGER和BetaShares，全球管理共115亿美元的资产。（完）