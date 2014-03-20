流动性趋紧 大陆人争相脱手香港住宅

路透香港3月20日(记者 Yimou Lee) -随着中国大陆流动性问题隐现，捉襟见肘的大陆人正急于出售他们在香港的豪宅，有人甚至折价五分之一，只为了尽快卖出。

富裕的中国大陆人被认为是推高香港房地产价格的“罪魁”。2012年第三季度，香港出售的豪宅43%的买家是大陆人。此后，香港政府宣布上调对外地购房者的房产税。

房产税的增加以及借贷成本的飙升打压了需求，同时也有预测称今年香港楼市会有10%的降幅。与此同时，中国大陆的信贷审批也开始收紧。本周早些时候，浙江房地产公司兴润置业违约，目前负债35亿元。

中原地产代理有限公司客户经理NortonNg表示：“有些大陆卖家遇到流动性问题，说他们在大陆的公司遇到一些困难，所以他们卖掉房子套现。”

房地产中介机构表示，待售的香港房地产中有约三分之一属于大陆卖家，比一年前多了20%。很多人提供的折扣比市场平均行情要大上5%-10%，有的为了尽快卖出甚至比市场价低20%。

在香港距大陆边境约10分钟车程一处名为天峦(Valais)的楼盘，房地产中介表示，该楼盘共有330套房子，其中25%至50%的房屋正处于待售状态。2010年，该楼盘开盘时曾引发购买狂潮，三分之一单元首日就售出，其中近半数买家来自大陆。

这个被香港媒体称之为“鬼城”的楼盘是由香港最大的地产商新鸿基地产有限公司开发。仲量联行董事总经理常务董事曾焕平(JosephTsang)表示：“当房地产市场三年前炙手可热时，很多大陆人在香港购买了大量房产。但现在在流动性紧张的环境下，他们需要大量的资金。”

新鸿基地产发言人表示，天峦的入住率为75%，多数待售的二手房都在等待卖上一个好价钱，不急于大幅打折出售。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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