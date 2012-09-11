香港是外派人士住房成本最高的城市

路透香港9月10日电(记者 Alex Frew McMillan)--香港依然是世界上外派商务人士住房成本最高的城市，因香港比西方其他金融中心更成功地抵御了全球金融危机。伦敦屈居第二。

房产中介公司第一太平戴维斯在周一公布的一份研究中称，2012年上半年，香港高管人员住所价格上涨7.4%。莫斯科的涨幅为5.5%，悉尼为3.7%，伦敦为2.8%。

相比而言，巴黎的房产价格则便宜得多，受困银行致使巴黎的高管住房价格下滑3.4%。

对一个包括首席执行官和管理人员在内的核心七人金融服务商业团队而言，在香港一年的住房和写字楼成本总计约66万英镑(110万美元)，伦敦为55万英镑(88.15万美元)。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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