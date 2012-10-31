香港办公面积缺口威胁其商业中心地位--报告

路透香港10月30日电(记者 Yimou Lee)---商业地产服务公司世邦魏理仕(CBRE)的一份报告显示，到2020年，香港的办公面积将面临900万平方英尺的缺口，威胁其作为全球领先商业目的地的地位。香港的商业地产租金居世界前列。

此前，因担忧美国量化宽松政策以及创纪录的低利率推升香港楼市泡沫的风险，香港首次针对海外购房者推出买家印花税。

世邦魏理仕的资深董事总经理施怀德(Craig Shute)表示：“香港面临着在未来的经济增长和繁荣中扼杀自身的风险，因其不能提供满足需求的办公空间。”

此外，由於经济不确定性挥之不去对各国企业造成影响，为节省成本，国际企业还纷纷撤离香港传统的核心商业区域。

世邦魏理仕的数据显示，香港的商业地产租金比伦敦西区高11%，比东京高33%。这三个地区的商业地产租金位居全球前三。

四大会计师事务所之一的毕马威刚刚从香港中环的太子大厦搬至铜锣湾。

苏格兰皇家银行(RBS.L)也将其办公地点从香港长江集团中心搬至租金较为便宜的写字楼。

尽管商业租赁现在集中於租金较低的地区，但很多非核心地区的租金也随着需求的增加而稳步上升。

施怀德表示：“中环之外的租金继续增加，空置率相当低，这种状况很可能将在未来几年加剧。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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