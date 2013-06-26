中国大陆买家逃离香港楼市 出手海外房地产

路透香港6月25日（记者 Yimou Lee/Twinnie Siu） - 香港一家豪华酒店七层，一名地产经纪在房间内向一对中国夫妇推介一个高档地产项目，不是在香港，是在伦敦。

资金充裕的中国买家已经逃离香港房地产市场，港府的调控政策推动他们前往海外寻找更好的选择。

很多买家的出海之旅从香港豪华酒店的宴会厅开始，这里几乎每周末都会举办海外房地产推介会，让潜在买家一瞥海外房产时还提供苏打水和港式点心等。

“我们现在只能看图片，因此必须到伦敦去看房子的环境。”Christina Chen说道，她和丈夫一起从上海来到香港，了解伦敦奥林匹克公园附近的一个项目，随后会飞往伦敦亲眼看一下。

“投资伦敦房地产的回报比中国大陆和香港高很多。”她在置地文华东方酒店一个房间内说道。很多房地产展销会选择在这个酒店进行。

中原地产称，第一季度，中国大陆买家占了香港高端地产项目新销售的18%，这是四年来最低水平；去年第三季度，大陆买家占比高达43%，随后港府的调控政策颁布。

大陆买家越发青睐英国和美国。美国全美不动产协会(NAR)数据显示，中国买家和加拿大买家成为美国购买增速最快的群体。

地产中介莱坊(Knight Frank)的数据显示，2012年，海外买家包揽了22亿英镑（34亿美元）伦敦新屋销售，高于2011年时的18亿英镑。大中华区买家位列前三。

两家香港地产经纪的数据表明，5月香港海外房地产交易量同比暴增近50%，其中五分之一的销售是中国大陆买家出手。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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