《焦点》香港股市火爆惠及楼市，豪宅热销

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Yimou Lee

路透香港4月22日 - 香港股市大涨正在为香港楼市带来暖风，内地投资者将股市获利投入香港豪宅市场。分析人士预测，今年香港楼市销售可能创纪录。

内地投资者低吸高抛，港股近期大涨，恒生指数 触及七年高点。香港房价已较2008年上涨一倍有余，房屋中介称，尽管港府尽最大努力抑制楼市过热，香港豪宅销售依然火爆。

中原地产代理预计，这样的趋势会带动今年香港新屋销售额轻松突破去年创纪录的1,780亿港元，达到2,400亿港元（310亿美元）。房价上涨的压力可能引发民众的不满，当地房价已经升至很多人无法承受的高度，要求政府考虑出台新举措的呼声日益高涨。

地产中介Raymond Li称，目前香港流动性充裕，正在令豪宅销售大大受益。Raymond Li所在的团队上周向两名投资者出售了三座位于半山区和南区价值1.9亿港元的房产。他表示，香港股市走势很好，因此预期销售还会进一步攀升。

中原地产代理称，一季度价值1,200万港元以上的房产销量触及2012年末以来的最高水平。

港府此前曾出台措施，遏制楼市投机性需求。分析人士称，这样的举措基本上影响的是香港的中产阶层买家。

年初以来，香港豪宅价格上涨5%左右，与业内之前预测的今年最多下跌5%截然相反。

中原地产代理的研究主管Wong Leung Sing称，香港富人需要找到存放资金之地，他们纷纷购买豪宅。

莱坊（Knight Frank）评估和咨询主管Thomas Lam称，中国内地楼市放缓，也促使内地买家回到香港寻求更安全的投资。

尽管内地买家在香港的楼市投资上升，这本身还不足以预示房地产行业面临更大的风险，毕竟内地购房者比例仍远低于此前达到的水平。

据Thomas Lam称，高达10%的香港高档豪宅买家是中国内地人，他们一度曾在香港豪宅销售中占到30-40%的比例。（完）