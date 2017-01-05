香港43%受访市民看涨未来12个月楼价 但置业态度趋悲观--调查

路透香港1月5日 - 花旗银行周四发表的一项香港市民置业意向调查显示，去年第四季认为楼价会在未来12个月上扬的受访者比例为43%，按季微跌一个百分点，连续两个季度对楼价看涨多于看跌；不过，港人对置业态度则趋悲观。

花旗银行今天发表最新一季的＂2016香港市民置业意向调查＂显示，第四季认为楼价未来12个月看升的占43%，38%认为平稳，看跌的占19%，看跌的比例连续三季回落。

香港楼价在去年第二季开始再度回升，据香港差饷物业估价署早前发表的临时数字显示，11月全港私人住宅楼价指数连续第八个月上升，升穿上年9月的高位，创历史新高。

此外，政府去年11月初宣布增加购买第二套住宅的从价印花税，令整体物业市场持观望态度。调查结果显示，认为现时是置业好时机的港人，由2016年第二季的4%下跌至第四季的2%；而认为现时不是置业好时机的受访者比例连续两季上升，由第二季的55%增加至第四季的67%。

尽管多数人认为现非置业时机，但市民的置业意欲则连续两季上升，去年第四季有18%受访者表示有兴趣置业，较第三季微升一个百分点。

面对楼价愈来愈高，要付出的首期金额亦随之增加，有67%受访父母表示愿意为子女首次置业提供经济支持，较上年微升1%，支持金额中位数为35万港元，当中有13%父母表示愿意用100万港元或以上资助子女置业。而来自父母或长辈的资助，是受访者首期金额三大主要来源之一，其余则来自本身或伴侣的薪金及楼换楼。

是项调查为花旗银行委托香港大学社会科学研究中心，以随机抽样电话访问形式，每季度末访问超过500名香港市民。（完）