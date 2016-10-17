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中国财经 | 2016年 10月 17日 星期一 18:55 BJT

恒隆集团遭安本资产管理减持股份 涉资约1.23亿港元

路透香港10月17日 - 据联交所周一的资料显示，香港大型地产商--恒隆集团(0010.HK)遭安本资产管理(ADN.L)减持股份，涉资约1.23亿港元。

资料显示，安本于10月13日出售415.3万股恒隆集团的股份，平均每股29.65港元。本次减持后，安本的持股比例由18.1%降至17.79%。

恒隆集团周一收跌0.17%，报29.65港元。

安本向来专注价值投资。据联交所的纪录，安本于2008年5月首次持有恒隆集团逾5%的股份，其后逐步增持至2014年10月最多逾20%的比例，两年来基本维持在19%的水平。

恒隆集团主要透过附属公司恒隆地产(0101.HK)从事大型地产发展项目。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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