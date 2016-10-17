恒隆集团遭安本资产管理减持股份 涉资约1.23亿港元

资料显示，安本于10月13日出售415.3万股恒隆集团的股份，平均每股29.65港元。本次减持后，安本的持股比例由18.1%降至17.79%。

安本向来专注价值投资。据联交所的纪录，安本于2008年5月首次持有恒隆集团逾5%的股份，其后逐步增持至2014年10月最多逾20%的比例，两年来基本维持在19%的水平。