香港市民认为楼价过高 考虑置业比例降且跌幅为历年之最--调查

沪深证交所周三两融余额减少7.5亿元 续创近四个月新低
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
此外，港人对海外置业的热衷程度上升，澳洲取代中国成为港人最感兴趣的市场，33%受访者有兴趣投资当地房地产，而中国及英国则双双排名第二（占29%）。这亦是中国五年以来首次在这项调查中，失落港人认为最值得投资房地产市场首位。
GoHome.com.hk为房地产数码媒体集团REA Group(REA.AX)旗下iProperty集团的房地产网站。iProperty集团（香港及澳门）总经理罗雪欣表示，是次调查发现香港市民认为政府此前推出的多项楼市＂辣招＂未能压抑楼价上升，并认为升势会持续。
＂市民期望2017年新一届政府透过一系列的政策稳定香港楼市。＂她说。
她并指，发展商为吸引首次置业人士，将会继续提供置业优惠，进一步影响房地产市场倾向一手主导。至于二手市场中价楼盘供应较多，加上置业预算和议价空间将增大，有望促进二手中价住宅成交。
香港城市大学建筑科技学部高级讲师潘永祥表示，楼价高低并不是市民决定买楼与否的因素，他们认为楼价＂贵＂是与本身负担能力有关，决定买楼与否，主要仍取决于物业日后会否增值。
调查指出，超过八成受访者表示不会考虑在美国置业，因特朗普就任美国总统后，75%人士相信会影响香港加快加息步伐，令供楼负担增加。
至于中国五年来首次跌落最受港人欢迎海外物业投资市场第二位，调查指相信是因受到中国经济持续放缓，加上人民币贬值，因而对内地物业兴趣减低。
而澳洲成为港人最爱海外物业投资市场，主要因当地房地产需求上升，加上预期澳洲央行未来减息以推动当地经济，刺激当地楼价所致。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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