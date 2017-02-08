香港过去两月住宅成交下跌 新印花税措施有效降温楼市--官员

路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。

他在书面回覆立法会议员的提问中指出，在推出新措施后，去年12月及今年1月送交土地注册处登记的私人住宅买卖合约分别有3,550和3,286宗（主要反映去年11月和12月，即推出新措施后的市况），较去年9-11月每月平均7,055宗下跌约50%。

此外，根据税务局记录，去年12月及今年1月须按双倍或新15%税率缴交从价印花税的住宅物业交易宗数，分别只有376宗和406宗，较去年9-11月每月平均约2,350宗下跌超过八成。

在物业价格方面，差饷物业估价署最新公布的去年12月整体私人住宅售价指数（主要反映11月的市况）为306.8，与去年11月的指数（306.6）相若，按月只微升0.07%，远低于推出新措施前9、10月约3%及11月约0.8%的按月升幅。

张炳良表示，政府会继续密切监察楼市动向和不断变化的外围形势。在考虑维持或调整相关需求管理措施时，会参考一系列的指标，包括但不限于楼价、巿民置业负担能力、成交量、住宅供应、本地及外围经济因素的变化。

香港政府去年11月初宣布推出新一轮需求管理措施，提高住宅物业交易的从价印花税税率至划一的15%，增加交易成本，从而减少对住宅物业的投资需求。但换楼人士仍可按现行机制获得退还部分从价印花税。（完）