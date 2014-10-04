综述：香港占中与反占中人士冲突 令人担心情势向更暴力方向发展

图为2014年10月4日，抗议者堵塞香港旺角购物区的一个路口。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港10月4日-超过千名立场相左的示威者在香港人口密集地区发生冲突，部分人士甚至戴上头盔，令人担心香港这场数十年来最严重的动荡情势可能转向更为暴力的方向发展。

在历经一个不平静的夜晚、19人遭到逮捕之后，反占中人士在旺角的民主示威者附近集结。

许多香港居民对于警方处理这起事件的手法表达愤怒与不满，部分指控维安警力与黑道合作，除了没有加以逮捕，还帮忙他们加速逃离现场。

学生领袖黄之锋表示，“我们谴责昨天对香港民众的暴力行为。”

“我认为指控我们暴力且激进的人士很荒谬，如今在经历一周的和平示威之后，他们才是使用暴力的人，政府允许黑道对和平的示威者施暴。”

大致和平的示威活动进行了一周，要求北京当局给予香港民众没有筛选的真正普选特首的权利，但周五晚间在素有三合会地盘的区域情势急转直下。

周六凌晨旺角街上约有2,000人陷入争吵，气氛极度紧张，全副装备的警方试图要让这些人获得控制。旺角是全世界居住人口密度最高的地区之一。

遭警方留置的人中有八人疑似是帮派成员。根据香港电台报导，包括六名警员在内有18人受伤。

学生、抗议团体、以及香港市民向北京当局示威，成为中国中央政府25年以来所面临的最大政治挑战。

数万民众过去一周占领香港街头，要求香港行政长官梁振英下台，并要求中国撤销8月公布的特首普选办法。根据该办法，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。

上周末警方对以学生为主体的示威群众发射催泪弹，而之后的示威活动大致平静。

不过到了周六，部分支持民主的人士--他们手持雨伞、头戴摩托车安全帽、身穿黑色皮夹克--遭遇了麻烦。他们周围有许多黄色标语，上面写着，“警方和暴徒共同合作，另类暴力镇压”。

组织周六旺角午后集会的爱港力量表示，支持警方必要时使用枪械，以及派遣解放军。

香港行政长官梁振英则表示，没有必要派遣解放军。

占中行动的主要学生团体之一表示，将搁置与港府的对话，因其相信政府与黑社会合作攻击旺角的示威者。

香港保安局局长黎栋国表示，“留意到有人指摘政府纵容黑社会，甚至与黑社会合作这些指控，完全是捏造事实、非常过份的指控”。

这些恶名昭彰的帮派在旺角经营酒吧、夜店及按摩院，而旺角当地高楼公寓密集，从港口延伸至主要的示威区域。

过去一周之中警方数度离开街道，声称他们希望缓解紧张关系，不过他们周六早上未出现在街道的原因尚不明朗。

警方对于处理当地斗殴事件的做法提出辩解，称他们已经“自重且自制，为了控制情势已经尽了最大努力。”

不过国际特赦组织发布一份声明，抨击“警方未能克尽职责，保护上千名和平示威者免于受到反示威者的攻击。”

对于媒体过去24小时在冲突事件爆发时遭到暴力攻击，香港记者协会及香港电台全数强力谴责。

香港记者协会发布声明指出，“本港正处于1967年暴动以来未有之混乱当中，以暴力对待传媒，只会削弱传媒监察力，令情况进一步恶化，致使持不同立场者更无法进行理性讨论，这絶非香港之褔。”

约有1,000名示威者仍在市中心的政府大楼外集结。

**“革命是白日梦”**

中国官方媒体人民日报周六在首页的评论文章中，指香港警方在面对示威者无法纪地用伞柄捅戳等行为时展现出了自制力。

文章指出，示威活动不可能扩散至中国其他地区。“至于极少数人想通过香港进而在内地搞‘颜色革命’，那就更是做白日梦了。”

香港示威地图：link.reuters.com/can92w

历来民意调查：link.reuters.com/gus32w

自上周日警方使用胡椒喷雾、催泪弹及警棍以来，香港各地的示威人数时增时减。

有时成千上万的民众占据市中心道路及大楼，主要道路交通阻塞，困扰这一全球金融中心。

中国依据基本法对香港实施“一国两制”，让香港享有内地所没有的部分自治及部分自由，最终目标为全面普选。

不过中国在8月31日否决给予行政长官自由参选权，引发民主运动人士不满，进而发起占领街头行动。(完)

(编译 张明钧; 审校 屈桂娟)

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