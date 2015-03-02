版本:
中国
时事要闻 | 2015年 3月 2日 星期一 09:13 BJT

香港示威者与警方发生冲突 30余人被捕

路透香港3月2日 - 香港周日发生“反水货客”示威游行，游行者与警方发生冲突，有逾30人被捕。

示威者用垃圾桶堵住元朗区主要街道，阻隔交通。警方施放胡椒喷剂并制止示威者，一名女性示威者被警察拖走时鼻子出血。

香港警方发言人周一早上称，共有36人被捕，年龄介于13至74岁，涉嫌藏有攻击性武器、袭警、普通袭击、在公众地方打架等行为。

最近几周，香港爆发了多次针对大陆游客的示威活动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐