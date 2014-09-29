《文汇报》：＂和平占中＂彻底破产 强烈谴责暴力＂占中＂

香港＂占领中环＂行动提前发难，即时变成暴力冲击的骚乱，彻底撕破了所谓＂和平占中＂的假面具。＂占中＂骑劫罢课，将学生作为＂占中＂的炮灰，暴力冲击警方，必须予以谴责。＂占中＂冲击法治，破坏公共秩序。守护法治、守护香港，各界有责。社会各界应该支持警方执法，维护法治，维护社会秩序。国务院港澳办发言人的谈话和中联办的声明，清楚表明中国维护香港繁荣稳定的决心坚定不移，坚决反对破坏香港法治与安宁的违法行为，坚决支持特区政府依法处置违法＂占中＂行动，绝不容许任何人肆意妄为搞乱香港。

＂占中＂行动叫嚣要求人大撤回决定，实在是太狂妄，太无知。中国人大关于特首普选办法的决定，符合＂一国两制＂方针，符合基本法，符合香港实际情况，有利于维 护国家主权、安全，有利于保持香港长期繁荣稳定，为实现香港民主制度的历史性进步提供了宪制性法律基础。人大决定是宪制性的法律，具有最高的法律效力，不容挑战，必须得到尊重和严格遵守。＂占中＂组织者企图以违法暴力行径推翻人大决定，离开基本法另搞一套，拆毁通向普选的正轨，这是蚍蜉撼大树、螳臂挡车，可笑不自量。中国依法落实普选的决心不会动摇，在大是大非问题上，香港各界要讲原则、顾大局，坚决反对违反基本法和损害香港法治的言行，严格按照基本法和人大决定的规定，实现香港民主发展的历史性跨越。