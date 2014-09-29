《文汇报》：＂和平占中＂彻底破产 强烈谴责暴力＂占中＂

中国今年资本外流或明显放缓 临时性资本管制有望放宽--中金
路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。
（9月29日社评）
香港＂占领中环＂行动提前发难，即时变成暴力冲击的骚乱，彻底撕破了所谓＂和平占中＂的假面具。＂占中＂骑劫罢课，将学生作为＂占中＂的炮灰，暴力冲击警方，必须予以谴责。＂占中＂冲击法治，破坏公共秩序。守护法治、守护香港，各界有责。社会各界应该支持警方执法，维护法治，维护社会秩序。国务院港澳办发言人的谈话和中联办的声明，清楚表明中国维护香港繁荣稳定的决心坚定不移，坚决反对破坏香港法治与安宁的违法行为，坚决支持特区政府依法处置违法＂占中＂行动，绝不容许任何人肆意妄为搞乱香港。
＂占中＂行动叫嚣要求人大撤回决定，实在是太狂妄，太无知。中国人大关于特首普选办法的决定，符合＂一国两制＂方针，符合基本法，符合香港实际情况，有利于维 护国家主权、安全，有利于保持香港长期繁荣稳定，为实现香港民主制度的历史性进步提供了宪制性法律基础。人大决定是宪制性的法律，具有最高的法律效力，不容挑战，必须得到尊重和严格遵守。＂占中＂组织者企图以违法暴力行径推翻人大决定，离开基本法另搞一套，拆毁通向普选的正轨，这是蚍蜉撼大树、螳臂挡车，可笑不自量。中国依法落实普选的决心不会动摇，在大是大非问题上，香港各界要讲原则、顾大局，坚决反对违反基本法和损害香港法治的言行，严格按照基本法和人大决定的规定，实现香港民主发展的历史性跨越。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 国际知名投行瑞银旗下中国合资券商--瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为，当前流动性趋紧的环境中，看好A股市场低估值蓝筹股，近期内小盘股不太可能出现反转。