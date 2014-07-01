香港将迎来七一大游行 特首呼吁市民维护稳定

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透香港7月1日（记者 James Pomfret） - 香港或将迎来逾10年来最大规模游行，特区政府周二呼吁市民避免破坏香港繁荣与稳定。此前，香港有近80万人参加呼吁政改的民间公投。
游行活动组织者称，今年七一大游行的重点是呼吁香港完全选举自由。
今年参加游行的人数可能创下2003年以来最高，2003年时有50万人参加游行。
有数个团体已表示在游行结束后，将通宵静坐，这或许成为占领中环示威活动的序曲。
香港特区行政长官梁振英在庆祝香港回归酒会上表示，他和特区政府将会继续以最大的决心和诚意，尽最大的努力，凝聚社会共识，共同努力，达到如期依法落实普选行政长官的目标。
他并表示，只有维持稳定，香港的经济才可以繁荣，只有繁荣，香港市民的生活才可以改善。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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