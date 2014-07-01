香港将迎来七一大游行 特首呼吁市民维护稳定

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港7月1日（记者 James Pomfret） - 香港或将迎来逾10年来最大规模游行，特区政府周二呼吁市民避免破坏香港繁荣与稳定。此前，香港有近80万人参加呼吁政改的民间公投。
游行活动组织者称，今年七一大游行的重点是呼吁香港完全选举自由。
今年参加游行的人数可能创下2003年以来最高，2003年时有50万人参加游行。
有数个团体已表示在游行结束后，将通宵静坐，这或许成为占领中环示威活动的序曲。
香港特区行政长官梁振英在庆祝香港回归酒会上表示，他和特区政府将会继续以最大的决心和诚意，尽最大的努力，凝聚社会共识，共同努力，达到如期依法落实普选行政长官的目标。
他并表示，只有维持稳定，香港的经济才可以繁荣，只有繁荣，香港市民的生活才可以改善。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。