香港警方驱离中环静坐示威者

路透香港7月2日 - 香港七一大游行过后，以学生团体为主的民众在中环静坐示威，数百名警察周三凌晨开始在中环驱离示威者。

游行活动组织方称，有超过51万人参加了游行。游行及此后的静坐活动可能对北京当局构成挑战。

警方围住遮打道的静坐示威者，警告称他们的集会未经批准，称警方必要时会强行驱离。

“我有权示威，我们不需要警方批准，”在闷热天静坐的人群高喊道。

一位警官要求活动人士10分钟内撤离，称否则可能被拘押和起诉。

警方迅速展开行动，开始把一些示威者抬走。许多示威者手挽手抵制警方驱离，但还是被挨个带走。

香港民众周二公众假期过后，周三返回工作岗位，示威活动可能会扰乱中环交通。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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