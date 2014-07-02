香港警方驱离中环静坐示威者

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港7月2日 - 香港七一大游行过后，以学生团体为主的民众在中环静坐示威，数百名警察周三凌晨开始在中环驱离示威者。
游行活动组织方称，有超过51万人参加了游行。游行及此后的静坐活动可能对北京当局构成挑战。
警方围住遮打道的静坐示威者，警告称他们的集会未经批准，称警方必要时会强行驱离。
“我有权示威，我们不需要警方批准，”在闷热天静坐的人群高喊道。
一位警官要求活动人士10分钟内撤离，称否则可能被拘押和起诉。
警方迅速展开行动，开始把一些示威者抬走。许多示威者手挽手抵制警方驱离，但还是被挨个带走。
香港民众周二公众假期过后，周三返回工作岗位，示威活动可能会扰乱中环交通。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
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