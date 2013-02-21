香港希望直接参与前海发展

路透北京2月21日 - 在深圳前海试验区的开发建设中,香港也迫切希望分到一杯羹.香港政务司司长林郑月娥周四率团来北京参加联席会议时表示,希望未来在建筑地产、金融以及法律服务三个方面,香港能直接参与前海的发展.

她在与中央政府官员开会前对媒体表示,希望在前海的基建发展、土地地产发展等方面,让香港的建筑业和地产业、工程业发挥作用,让香港提供服务.同时在前海金融服务业的创新方面,以及法律服务等方面,都希望香港业界能直接参与.

"既然这个地区发展定位为深港现代服务区,我将会在会议上重申必须有香港的特色,希望能够反映香港的业界和专业人士很期盼有一些优先为香港的政策,并能直接参与前海发展."林郑月娥称,这样等具体细节出台时也能回应香港业界的诉求.

她提到,大胆创新的金融项目都希望可以在前海能先行先试,香港希望能直接参与.同时在法律服务方面,希望香港的律师业能以某种伙伴形式合作.

她表示,不只是前海,也包括广东省,能做合伙人,为两地提供法律服务,希望前海的企业有商业纠纷的时候仲裁是否能够选择在香港进行.

"去年年中出台了深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策,此次联席会议也是总结政策落实情况",林郑月娥称.

在前海这个中国资本帐开放的试点项目中,1月底已有15家香港银行签署总金额20亿元的人民币贷款协议,另有两家深圳的银行向香港企业提供了6.2亿元贷款,令跨境贷款呈双向流动.

去年6月,国务院批复支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策,支持深圳前海深港现代服务业合作区实行比经济特区更加特殊的先行先试政策,打造现代服务业体制机制创新区、现代服务业发展集聚区、香港与内地紧密合作的先导区、珠三角地区产业升级的引领区.

在金融改革创新方面,前海可以先行先试,包括允许前海探索拓宽境外人民币资金回流渠道,配合支持香港人民币离岸业务发展,构建跨境人民币业务创新试验区;支持设立在前海的银行机构发放境外项目人民币贷款;在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)框架下,积极研究香港银行机构对设立在前海的企业或项目发放人民币贷款等. (完)

(发稿 沈燕; 审校 屈桂娟)

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