巴克莱称香港楼市基本因素不变 由估值带动的地产股升势难持久

路透香港4月10日 -投行巴克莱周四发表报告称，自3月中以来香港地产股反弹幅度达8%，跑赢大市，但相信这股升势主要受到估值吸引带动，楼市基本因素并没有根本改变；一旦地产股估值回到正常水平，地产股强势将告一段落。

报告指出，香港地产股于3月上旬下跌3.7%，同期恒生指数.HSI下挫5.7%；但3月下旬地产股反弹5.4%，4月以来再升2.5%，走势均优于大盘，相信主要由便宜的估值带动。此外，特首梁振英月初表示暂停＂港人港地＂政策，因现时楼市已经不存在过热情况，令市场憧憬楼市辣招有可能＂减辣＂，亦为地产股带来正面的支持。

不过，巴克莱表示，该行对香港房地产市场审慎看法并无改变，楼价对收入比率处于13.3倍水平显示供楼负担能力仍然偏弱，租金收益率亦仅约3%，两项因素都影响楼市表现。

该行称，地产股股价上升较市场基本因素改善的速度为快，一旦股价反弹而估值重回正常水平，上升的理由就开始减退。该行表示，对香港楼市基本看法没有改变，仍维持预期住宅楼价于2013年10月至2015年底下跌三成的预测。（完）