香港今年一手住宅成交比例料上升 低息环境续利好楼市--戴德梁行

路透香港2月14日 - 国际物业顾问--戴德梁行周二表示，香港政府增加土地供应的措施令住宅楼价升幅稳定下来，但楼市辣招令二手市场成交仍然偏低，预期今年一手住宅成交比例将继续上升；至于今年的加息速度及幅度料不会太大，低息环境持续短期仍将利好楼市。

戴德梁行大中华区副总裁陶汝鸿表示，虽然目前私人住宅落成量已见回升，但只是由过去不正常的低水平回升，单看供应数字未至于会对住楼价造成压力，且影响楼市的最主要因素--经济增长、就业情况等仍持稳。

他指出，1991-2000年间，香港每年的整体住宅（包括公私营房屋）的供应量平均超过10万个，但现时政府提出的未来10年总供应量为46万个，即年供应4.6万个，远比当年为少。

政府锐意增加住宅供应的同时，亦透过多项措施包括要求较高的首付、提高买卖物业印花税等＂辣招＂压抑需求。陶汝鸿表示，政府的措施令市场成交大减，特别是二手市场，因发展商透过提供印花税补贴等措施吸引买家，因而令购买力转投一手市场。目前一手占大市成交比例已升至三成左右，他估计未来几个月这比例仍会上升。该行并维持今年上半年住宅楼价上升5-10%的预测。

在利率方面，陶汝鸿相信，即使今年香港加息的话，幅度及速度均不会很大，所以目前市场低息环境应可持续，利好市场。

美国联邦储备委员会本月初维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。金管局发言人表示，美国今年循序渐进加息的条件增强，该局提醒银行、企业以及个人保持警觉，审慎管理风险，以应对往后美国加息可能引致的资金流向改变和市场波动。

在投资物业市场方面，戴德梁行香港区董事总经理萧亮辉表示，预计今年超甲级商厦（如中环国际金融中心）的租金仍将有3-6%的升幅，主要因中资机构在港扩充步伐持续。

萧亮辉称，不少中资机构希望在港自置写字楼，但符合他们要求的核心区物业很少放售，故退而求其次租用区内超甲级写字楼。他指出，去年第四季中资机构租务成交占这市场六成比例，占用中区甲级写字楼面积比例约19%，较五年前的13%增加六个百分点，这看到中资机构过去五年在港扩充明显增加。（完）