新鸿基地产主席称“没做错事”

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
上周被拘的新地主席郭氏兄弟首次公开亮相 新地股价收涨近2%
路透香港4月3日电---香港主要地产发展商--新鸿基地产 0016.HK 周二在其香港总部发布声明称,目前新鸿基"一切如常",销售等工作仍按计划进行,此前公司高层被拘不会影响公司运作.
公司主席郭炳江对记者表示,最近外界流传不少关於公司及管理层的消息,个别报导纯属猜测,讯息混乱.
"在此,我坚定地跟大家说:放心,新地一切如常."他称.
这是新鸿基地产大股东兼联席主席郭氏兄弟上周因涉嫌贪污而被廉政公署拘留後首次面对媒体.
新鸿基地产联席主席郭炳联在同一场合表示,新地有稳固的根基,一切运作制度化,决策机制完善,所以今次事件绝对不会影响公司日常运作,亦不会影响重大的业务决策.
"我本人没有做错事,郭炳江也没有做错过事.我希望调查结果将证明我们是清白的."他在一份事先准备好的声明中称,并表示目前不可以透露香港廉政公署调查详情.
"不经一番寒彻骨,焉得梅花扑鼻香."他称.
据《福布斯》的最新数统计,郭氏家族以183亿美元的身家,排行香港富豪榜第二位,仅次于亚洲首富,长实 0001.HK 及和黄 0013.HK 主席李嘉诚.
新鸿基地产周二收涨1.96%至96.25港元,但仍远低於公司上周四停牌前的111.10港元;大盘恒生指数 .HSI 则升1.31%.
美银美林、野村、大和、瑞信等投行维持新地"买入"或"跑赢大市"评级,但花旗则将新地评级降至"中性",目标价由165.64港元大削至115.95港元.巴克莱资本则将新地评级降至"减持",目标价仍为92.16港元.
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
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路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。