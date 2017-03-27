版本:
中国
中国财经 | 2017年 3月 27日 星期一 10:50 BJT

香港召回所有牵涉巴西问题肉事件调查的肉类产品

路透圣保罗3月24日 - 香港宣布立即召回由21家巴西工厂提供的所有肉类产品。这些工厂均牵涉进该国警方对检疫人员涉嫌接受贿赂的调查中，已被巴西政府暂停出口。

根据香港政府声明，香港食物及卫生局局长高永文表示，其中六家肉类加工厂过去曾经向香港出口过肉类。

他补充称，香港对巴西肉类的进口禁令将一直有效，但禁令范围将根据巴西政府调查的进展进行调整。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐