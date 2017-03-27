香港召回所有牵涉巴西问题肉事件调查的肉类产品

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透圣保罗3月24日 - 香港宣布立即召回由21家巴西工厂提供的所有肉类产品。这些工厂均牵涉进该国警方对检疫人员涉嫌接受贿赂的调查中，已被巴西政府暂停出口。
根据香港政府声明，香港食物及卫生局局长高永文表示，其中六家肉类加工厂过去曾经向香港出口过肉类。
他补充称，香港对巴西肉类的进口禁令将一直有效，但禁令范围将根据巴西政府调查的进展进行调整。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。