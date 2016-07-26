香港证监会就新奥前高层人员涉及中国燃气股份内幕交易展开研讯

路透香港7月25日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，在市场失当行为审裁处对新奥能源(2688.HK)前执行董事、首席财务官兼公司秘书郑则锷展开研讯程序，因后者涉嫌就中国燃气(0384.HK)的股份进行内幕交易。

证监会的声明称，2011年12月12日，新奥与中国石化(0386.HK)(600028.SS)刊发要约公告提出以25%溢价收购中国燃气所有发行在外的股份，郑则锷自11月中起获悉有关要约的详情，并在11月中至12月初期间透过一个代名人户口买入中国燃气股份。该等股份在上述公告刊发后不久售出，获利约300万港元。

证监会亦指称，郑则锷知悉有关要约详情对中国燃气的股价来说属重要消息，且在刊发公告前未为公众所知。

根据证监会的陈述，2011年初新奥拟收购中国燃气，并尝试物色合伙人以为一项收购提供资金。新奥初期曾与中国海洋石油有限公司(0883.HK)进行磋商，但2011年5月以失败告终，之后遂与中石化接洽，双方大约于10月底/11月初同意就收购筹组财团，郑则锷当时负责收购有关的融资方案磋商。

郑则锷于2012年9月28日起正式辞任其职务。

当年新奥与中石化提出167亿港元收购中国燃气的行动，是中国城市燃气行业最受瞩目之举，也是国有企业敌意收购民营企业之例。要约期间由于北京控股(0392.HK)、英国富地石油以及韩国SK E&S介入并争相在市场上吸纳中国燃气的股份，加上中国燃气极力抗拒，结果事件扰酿10个月后在新奥-中石化财团撤回收购建议下告终。（完）

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