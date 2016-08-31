香港7月私人住宅楼价连续四个月反弹 升幅扩大至近1.9%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月31日 - 香港差饷物业估价署周三发表的临时数字显示，7月全港私人住宅楼价指数按月上升近1.9%，连续四个月反弹且升幅为期间最大，主要受中小型住宅楼价升势引领；租金指数亦连升三个月，按月涨逾1%。
去年第四季起本地住宅楼价自历史高位下滑。惟近月一手新盘销情理想，美国加息仍只闻楼梯响，加上港股气氛好转等多种因素提供助力，楼价自4月开始回升，过去四个月累积反弹3.7%。综合今年首七个月，私人住宅楼价累计跌幅收窄至1.26%，较去年9月的历史高位则仍低8%。
以面积大小划分，A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价7月按月分别升2.2%、1.9%和0.68%；至于大面积D、E类单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）月内楼价按月升幅分别涨1%及1.4%。
租金方面，7月整体私人住宅租金升幅扩大至1.03%，为三个月以来最大涨幅；A、B及C类住宅租金平均上扬1%，D、E类单位租金升1.3%。
中原地产此前指出，本港楼价的上升速度明显加快，预期今年第四季楼价指数可望重返去年9月的历史高位。
政府公布的楼价数字有所滞后，据物业代理中原地产的数据，估计截至8月21日香港住宅楼价在过去四星期累积升约2%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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