香港7月私人住宅楼价连续四个月反弹 升幅扩大至近1.9%

路透香港8月31日 - 香港差饷物业估价署周三发表的临时数字显示，7月全港私人住宅楼价指数按月上升近1.9%，连续四个月反弹且升幅为期间最大，主要受中小型住宅楼价升势引领；租金指数亦连升三个月，按月涨逾1%。

去年第四季起本地住宅楼价自历史高位下滑。惟近月一手新盘销情理想，美国加息仍只闻楼梯响，加上港股气氛好转等多种因素提供助力，楼价自4月开始回升，过去四个月累积反弹3.7%。综合今年首七个月，私人住宅楼价累计跌幅收窄至1.26%，较去年9月的历史高位则仍低8%。

以面积大小划分，A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价7月按月分别升2.2%、1.9%和0.68%；至于大面积D、E类单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）月内楼价按月升幅分别涨1%及1.4%。

租金方面，7月整体私人住宅租金升幅扩大至1.03%，为三个月以来最大涨幅；A、B及C类住宅租金平均上扬1%，D、E类单位租金升1.3%。

中原地产此前指出，本港楼价的上升速度明显加快，预期今年第四季楼价指数可望重返去年9月的历史高位。

政府公布的楼价数字有所滞后，据物业代理中原地产的数据，估计截至8月21日香港住宅楼价在过去四星期累积升约2%。（完）

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