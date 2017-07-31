香港6月私人住宅楼价指数连续八个月破顶 惟按月升幅略收敛

路透香港7月31日 - 香港差饷物业估价署周一发表临时数字显示，今年6月全港私人住宅楼价指数连涨15个月，且连续第八个月创出新高，惟按月升幅则略为收敛。

6月全港私人住宅楼价指数报336.1，较5月调整后数字333.8升0.69%，但比5月1.21%的按月升幅有所减缓。今年上半年，整体楼价累积升幅达9.3%。

楼价继续破顶，租金升势亦没见停顿。6月份私人住宅租金指数按月升1.05%，与5月份1.11%的调整后数字相若。

以面积大小划分，6月份A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价按月分别升0.27%、1%和0.95%；当中A和B类住宅升幅比5月份减慢，C类中型面积住宅升幅则比5月份略为加快。

至于D、E类大面积单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）按月升幅分别0.55%及0.33%，比5月份的升幅亦见略为收敛。

租金方面，6月整体私人住宅租金按月升1.05%，略低于5月经调整后1.11%的升幅；月内A、B及C类住宅租金平均涨1.08%，D、E类单位租金升0.47%，较5月1.15%及1.01%的涨幅均略放缓。

香港住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后，逾今已连续八个月创出新高。香港金融管理局5月下旬宣布推出第八轮逆周期措施，加强银行的风险管理，并进一步收紧非首次置业人士的按揭等，从6月份的楼价指数看，措施尚未对楼价有明显的压抑作用。此外，6月中美国再度加息，惟本地银行继续按兵不动，维持最优惠利率(P)不变。

不过，政府公布的楼价指数有所滞后，据反映二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）6月末见顶回落，截至7月23日CCL报159.88，四周累积下跌0.24%。（完）

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