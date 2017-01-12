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时事要闻 | 2017年 1月 12日 星期四 16:23 BJT

香港政府称政务司司长林郑月娥提出请辞 并已呈交中央政府

路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。外界料她将准备参与竞选3月份举行的新一届行政长官选举。

行政长官办公室的声明称，林郑月娥将明日起开始休假，期间劳工及福利局局长张建宗会署任政务司司长职务。

现年59岁的林郑月娥是仅次于梁振英的特区政府第二把交椅，她在1980年加入政府，并于2012年获委任为政务司司长。

梁振英去年12月宣布因家庭原因，将不会竞选连任下届特首。被外界视为下任特首大热人选之一的财政司司长曾俊华随后提出请辞，料备战竞选下届特首。然而，曾俊华提出请辞至今一个月，尚未获中央政府批准。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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