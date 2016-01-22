（更正）中国内地赴港游客大幅减少 香港或遭遇旅游“寒冬”

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
（更正内文第四段内容，应为内地赴港“旅行团数量”，非“游客数量”）
路透香港1月20日 （记者 郭经伟）- 香港旅游业高管称，今年上半年内地赴香港旅行团可能减少近三分之二，令深受中国经济放缓冲击的零售商和香港经济再受打击。
中国内地游客占香港入境游客的近四分之三，而旅游业约占香港地区生产总值（GDP）的5%。
香港去年入境游客数量出现逾10年来的首次下滑，香港入境团旅行社协会主席谢淦廷对路透表示，他预计今年香港入境游客数量进一步减少，因强劲的港币汇率令内地游客转向日本和韩国等较便宜的目的地。
“跌势肯定会持续。寒冬才刚刚开始，”谢淦廷表示，并称他预计继2015年内地赴港旅行团数量减半后，2016上半年最多可能减少60%。
政府数据显示，2015年香港入境游客数量同比下滑2.5%，至5,932万，这是2003年非典疫情爆发以来香港入境游客数量首次下降。
入境游客下滑冲击了奢侈品零售商，包括周大福珠宝(1929.HK)、卡地亚母公司历峰集团CFR.VX和Burberry (BRBY.L)。可获得的最新数据显示，11月香港整体零售销售连续第九个月下滑，为13年来最长下滑期间。
按市值计中国最大珠宝零售商--周大福本月称，因旅游业仍处颓势，本财年将关闭5-6家门店。
里昂证券报告预计，未来五年赴香港和澳门的中国内地游客数量将平均增长3%。
“（内地游客）不再赴港进行纯购物旅游是导致香港旅游业放缓的主要因素之一，”里昂证券近期报告称。“我们认为2016年这种趋势将持续存在。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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