重发-内地富裕游客转战他地 香港零售业凛冬将至

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(重发以调整标题，本文由路透中文网编译提供)
路透香港3月20日 （记者Donny Kwok） - 中国内地游客正在迅速远离香港，一度挤满内地游客的零售店门可罗雀，仰赖旅游业的香港经济整体亦遭冲击。
香港反水客等示威活动挫伤内地游客赴港热情，3月初内地赴港旅游团数量暴降约八成。中国政府对内地奢侈浪费的打击亦没有放松迹象，令内地游客转向更远的海外旅游目的地。
尽管香港附近的内地“一日客”仍继续前往香港购买日常必需品，但富裕的中国游客却转而青睐韩国和日本等国家。据日本政府观光局，受日圆走弱与赴日签证放宽吸引，2月赴日中国游客几乎增加了两倍，创下月度新高；赴日游客有四分之一都是中国人，中国人成了日本最大的游客群体。
对于周大福珠宝 和化妆品连锁莎莎国际控股 等零售企业来说，这可是个坏消息。令一些香港人懊恼的是，这些公司在过去五年里将香港业务扩大了50%，以满足内地来港游客激增的需求。
“旧店铺被迎合内地游客的周大福、莎莎国际等连锁店和其他流行商店所挤压、取代，”一名22岁的香港购物者说道。“这太疯狂了！”
一方面，一些香港居民指责内地游客推高物价，还令本已举步难行的街道更加拥堵不堪；另一方面，内地人对香港的厌憎情绪也日渐高涨。许多内地人士表示香港人粗鲁无礼、行为令人震惊，宣称将往别地旅游，更有甚者还将香港入境许可证绞碎，并将照片贴在网上。
*下一站韩国？*
这样的净效应是香港旅游业下滑，经济蒙受巨大损失。内地游客消费约占香港零售消费的三分之一，去年有4,700万内地游客赴港旅游，其中四成来自远离香港的内地区域。
瑞士信贷本周发布报告称，因内地游客消费减少，将2015香港经济增长预期从2.4%下调至1.6%，并将专注在港业务的企业股票评为“减持”。
周大福是世界最大的珠宝零售商，迄今为止在香港和澳门近六成的销售额都依赖内地顾客。而莎莎国际的依赖度甚至更高，达到了71%。
去年周大福的举措或许已为香港零售企业指出了一条明路：周大福在韩国济州岛的首个销售点去年9月正式开张，并表示正在考虑进行更多海外扩张以服务富有的中国游客、增加收入。
跟日本一样，韩国也大大受益于货币贬值，而美元走强则损害了香港的竞争力，因港币与美元走势挂钩。受签证放宽刺激，去年赴韩内地游客超600万，相比2013年上升42%。
而在香港，观察家们已准备好迎接香港零售业的冰冷寒意。
“五一之后，我们将看到非常疲软的数据，”大华继显香港分析师Renee Tai说道。“今年香港零售业凛冬将至。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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