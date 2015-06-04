内地游客转向日韩等地，香港零售企业关店“过冬”

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港6月3日 - 路透对公司披露文件的查阅显示，为了应对内地游客数量和消费力的下滑，香港一些大型零售企业关闭了部分门店，并冻结了扩张计划。

路透查阅的10家零售企业中，有六家是恒生综合指数消费品分类指数 成分股，其披露文件显示，平均而言，内地游客占了他们年销售额的大部分。

多年来，所有这些企业都实现了强劲的销售增长，这主要受益于内地游客对手表、珠宝和化妆品等各种商品旺盛的购买欲。这些公司因此能够忍受世界最贵的一些租金：三年前，香港黄金地段铜锣湾超越了纽约的第五大道，成为世界上最贵的零售物业。

但去年“占中”活动引发的紧张关系，以及针对内地游客的“反水货”示威活动，促使内地游客转向其他市场。一些内地游客利用外币贬值的机会，前往韩国和日本购物。

珠宝企业周生生 、休闲服饰品牌堡狮龙国际 、佐丹奴国际 和I.T. 的公司文件显示，过去12个月中，他们的连锁店数量呈个位数下降。

另外四家公司--化妆品零售商莎莎国际 和卓悦 ，奢侈珠宝商英皇钟表珠宝 以及服装品牌思捷环球控股 --同期门店数量不变。

内地游客数量减少也正在压低香港的商铺租金。一些分析师预计今年香港商铺租金降幅将高达15%，但对于一些零售商来说，这个降幅不足以抵消颓弱的销售。

佐丹奴发言人称，公司很不愿意开新店，因租金“高的吓人”。

周大福也称，今年将在旅游胜地铜锣湾和太平山顶关闭两家门店，其竞争对手英皇珠宝也有类似计划。

“我们努力（与业主）杀价降低租金，”英皇珠宝发言人表示。（完）