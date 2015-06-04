内地游客转向日韩等地，香港零售企业关店“过冬”

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港6月3日 - 路透对公司披露文件的查阅显示，为了应对内地游客数量和消费力的下滑，香港一些大型零售企业关闭了部分门店，并冻结了扩张计划。
路透查阅的10家零售企业中，有六家是恒生综合指数消费品分类指数 成分股，其披露文件显示，平均而言，内地游客占了他们年销售额的大部分。
多年来，所有这些企业都实现了强劲的销售增长，这主要受益于内地游客对手表、珠宝和化妆品等各种商品旺盛的购买欲。这些公司因此能够忍受世界最贵的一些租金：三年前，香港黄金地段铜锣湾超越了纽约的第五大道，成为世界上最贵的零售物业。
但去年“占中”活动引发的紧张关系，以及针对内地游客的“反水货”示威活动，促使内地游客转向其他市场。一些内地游客利用外币贬值的机会，前往韩国和日本购物。
珠宝企业周生生 、休闲服饰品牌堡狮龙国际 、佐丹奴国际 和I.T. 的公司文件显示，过去12个月中，他们的连锁店数量呈个位数下降。
另外四家公司--化妆品零售商莎莎国际 和卓悦 ，奢侈珠宝商英皇钟表珠宝 以及服装品牌思捷环球控股 --同期门店数量不变。
内地游客数量减少也正在压低香港的商铺租金。一些分析师预计今年香港商铺租金降幅将高达15%，但对于一些零售商来说，这个降幅不足以抵消颓弱的销售。
佐丹奴发言人称，公司很不愿意开新店，因租金“高的吓人”。
周大福也称，今年将在旅游胜地铜锣湾和太平山顶关闭两家门店，其竞争对手英皇珠宝也有类似计划。
“我们努力（与业主）杀价降低租金，”英皇珠宝发言人表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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