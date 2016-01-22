（更正）中国内地赴港游客大幅减少 香港或遭遇旅游“寒冬”

(本文由路透中文网编译提供) （更正内文第四段内容，应为内地赴港“旅行团数量”，非“游客数量”）

路透香港1月20日 （记者 郭经伟）- 香港旅游业高管称，今年上半年内地赴香港旅行团可能减少近三分之二，令深受中国经济放缓冲击的零售商和香港经济再受打击。

中国内地游客占香港入境游客的近四分之三，而旅游业约占香港地区生产总值（GDP）的5%。

香港去年入境游客数量出现逾10年来的首次下滑，香港入境团旅行社协会主席谢淦廷对路透表示，他预计今年香港入境游客数量进一步减少，因强劲的港币汇率令内地游客转向日本和韩国等较便宜的目的地。

“跌势肯定会持续。寒冬才刚刚开始，”谢淦廷表示，并称他预计继2015年内地赴港旅行团数量减半后，2016上半年最多可能减少60%。

政府数据显示，2015年香港入境游客数量同比下滑2.5%，至5,932万，这是2003年非典疫情爆发以来香港入境游客数量首次下降。

入境游客下滑冲击了奢侈品零售商，包括周大福珠宝 、卡地亚母公司历峰集团 和Burberry 。可获得的最新数据显示，11月香港整体零售销售连续第九个月下滑，为13年来最长下滑期间。

按市值计中国最大珠宝零售商--周大福本月称，因旅游业仍处颓势，本财年将关闭5-6家门店。

里昂证券报告预计，未来五年赴香港和澳门的中国内地游客数量将平均增长3%。

“（内地游客）不再赴港进行纯购物旅游是导致香港旅游业放缓的主要因素之一，”里昂证券近期报告称。“我们认为2016年这种趋势将持续存在。”（完）