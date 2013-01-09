香港《经济日报》：三星手机胜苹果 揭赢家新法则

（1月9日社评）

南韩三星电子因智能手机热销,去年第4季盈利急升近90%,市场更料三星智能手机今年销量将进一步力压苹果.苹果神话退色、三星崛起,反映智能手机市场一将功成万骨枯的浴血竞争,并揭示知识经济不进则退的硬道理.

三星力压苹果,与其说是苹果创办人乔布斯前年底逝世,令三星有机可乘,不如说是市场的结构性变化,造就三星崛起,当中有3大启示.

其一,三星把握到智能手机大众化的契机.智能手机数年前还是针对科技、潮流爱好者的小众、高端产品,如首代iPhone在2007年推出时,智能手机仅占手机市场约一成比重,乔布斯每年推iPhone都有新惊喜,点燃这些小众、高端消费者的购买慾.

其二,要做赢家就要尽力拉阔差距.三星有意将今年智能手机销量推高至3.2亿部,市场占有率再提高两个百分点至33%,务求雄霸市场,因只有市占率愈高,才有更多资源助研发与宣传,现时消费者对智能手机的品牌忠诚度不高,随时因对手推新手机而大幅转走,三星要强者愈强,才能阻对手乘隙而入.

其三,电子消费品企业的市盈率难高.乔布斯前年10月逝世时,苹果股价只300美元,去年10月至702美元的新高时,有券商更看高至1,000美元,因如此市盈率亦仅约20倍.

惟三星业绩虽佳、市盈率亦仅15倍,近日股价却高位回吐,除因好消息出货,亦因盈利前景难测.

三星与苹果之战,揭示知识经济不前进就大退的道理,除核心技术要不断谋突破,更要快速推出最符合消费者需要的产品,才有望保住领先优势,成为赢家.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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