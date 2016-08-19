香港二手楼价指数升速加快 料第四季重返历史高位--中原地产

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月19日 - 据中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周上扬1.62%，升幅为71周最大。该行指，本港楼价的上升速度明显加快，预期今年第四季楼价指数可重返去年9月的历史高位。
反映整体二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报133.41点，按周上升1.62%。其他指数包括大型屋苑指数、中小型单位指数、大型单位指数分别按周升1.66%、1.7%和1.24%。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，本港楼价的上升速度明显加快，相信8月底前CCL可达135点水平，料第四季CCL目标是重返去年9月中的历史高位，即146.92点水平。
今天公布的数据是根据8月8日至14日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有逾八成的交易是在7月25日至31日签临时买卖合约，即6月24日英国公投脱欧后第六周的市况。
受忧虑加息、经济放缓以及中港股市去年中爆发股灾等拖累，去年第四季起本地住宅楼价开始转跌，但楼价跌势在今年4月止跌后回升。据政府的楼价指数，综合上半年，私人住宅楼价累计跌3.3%，较去年9月的历史高位低近一成。（完）
(记者 梁慧仪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。