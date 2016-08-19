香港二手楼价指数升速加快 料第四季重返历史高位--中原地产

路透香港8月19日 - 据中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周上扬1.62%，升幅为71周最大。该行指，本港楼价的上升速度明显加快，预期今年第四季楼价指数可重返去年9月的历史高位。

反映整体二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报133.41点，按周上升1.62%。其他指数包括大型屋苑指数、中小型单位指数、大型单位指数分别按周升1.66%、1.7%和1.24%。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，本港楼价的上升速度明显加快，相信8月底前CCL可达135点水平，料第四季CCL目标是重返去年9月中的历史高位，即146.92点水平。

今天公布的数据是根据8月8日至14日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有逾八成的交易是在7月25日至31日签临时买卖合约，即6月24日英国公投脱欧后第六周的市况。

受忧虑加息、经济放缓以及中港股市去年中爆发股灾等拖累，去年第四季起本地住宅楼价开始转跌，但楼价跌势在今年4月止跌后回升。据政府的楼价指数，综合上半年，私人住宅楼价累计跌3.3%，较去年9月的历史高位低近一成。（完）