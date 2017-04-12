香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失

路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。

证星国际期货现称日发期货，最终母公司为中国金融在线(JRJC.O)。

证监会称，调查发现，日发于2014年1月至7月期间在处理第三者存款及转帐时犯有多项缺失，显示其没有采取充分措施减低洗钱风险；有关缺失包括多次在执行第三者存款前没有向客户取得恰当的书面指示及核证第三者的身份，以及没有就第三者存款作出充分查询及就相关发现备存妥善纪录等等。

证监会认为，日发违反了其须采取一切合理措施，确保设有合适的保障以防止第三者资金转帐所牵涉的洗钱及恐怖分子资金筹集风险的责任。有关责任包括进行适当查询以确保第三者资金转帐与客户的已知合法业务相符、备存该等查询的纪录、有效地实施防止洗钱及恐怖分子资金筹集的内部政策，以及向职员传达该等政策。

证监会进一步发现，日发曾一度违反《证券及期货(客户款项)规则》，将一笔款项由一名客户的帐户转至其中一名负责人员的帐户。（完）

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