香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失

近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
证星国际期货现称日发期货，最终母公司为中国金融在线(JRJC.O)。
证监会称，调查发现，日发于2014年1月至7月期间在处理第三者存款及转帐时犯有多项缺失，显示其没有采取充分措施减低洗钱风险；有关缺失包括多次在执行第三者存款前没有向客户取得恰当的书面指示及核证第三者的身份，以及没有就第三者存款作出充分查询及就相关发现备存妥善纪录等等。
证监会认为，日发违反了其须采取一切合理措施，确保设有合适的保障以防止第三者资金转帐所牵涉的洗钱及恐怖分子资金筹集风险的责任。有关责任包括进行适当查询以确保第三者资金转帐与客户的已知合法业务相符、备存该等查询的纪录、有效地实施防止洗钱及恐怖分子资金筹集的内部政策，以及向职员传达该等政策。
证监会进一步发现，日发曾一度违反《证券及期货(客户款项)规则》，将一笔款项由一名客户的帐户转至其中一名负责人员的帐户。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透5月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88447人民币)
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。