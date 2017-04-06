（修正）香港证监会谴责国元香港并罚款450万港元 因违反打击洗钱指引

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路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。

国元香港为国元证券(000728.SZ)的分支。据证监会周三的新闻稿，国元香港于2010年9月至2012年7月期间，在替客户处理第三者资金调动时未有进行适当查询及审查，以减低洗钱及恐怖分子资金筹集的风险。

证监会的调查发现，国元香港在处理客户与未经核证及与客户无关连的第三者的大批频繁和不寻常资金调动时，未有进行适当查询及足够审查，单是两名客户所属帐户内的第三者资金调动，便已合计涉及6.653亿港元，而国元香港的高级管理层在没有进一步查询下，例行地处理及接纳该等声称为还款予或收取自“朋友”或“生意合作伙伴”的第三者资金调动。

同时，该两名客户的帐户在数次获存入来自第三者的存款后不久，便被提取相等或相若金额的款项并转予数名其他第三者，而有关客户帐户于关键时间并无进行任何证券买卖。证监会指，此等可疑交易模式明显意味着两名客户的帐户曾被用作寄存帐户或转帐的渠道；此外，有部分从该两名客户收取第三者资金的国元香港客户的帐户活动，与他们声明的资产净值或全年入息不符。

证监会去年加强对持牌经纪行巡查，以确保他们有足够的打击洗钱内部监控措施。此前已对粤海证券（现称国金证券）及中泰证券两家中资券商作出相关谴责及罚款。（完）

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