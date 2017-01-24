香港证监会寻求取消汉能前主席李君河等董事资格

路透香港1月24日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，已寻求法庭领令取消汉能薄膜发电集团有限公司(0566.HK)前主席李君河等董事资格，及汉能母公司偿还结欠上市公司应收款项。

据新闻稿，证监会周一在原讼法庭展开法律程序，寻求对李君河和四名现任独立非执行董事赵岚、王同渤、徐征及王文静作出取消资格令（即在若干时间内禁止在香港公司担任董事或直接或间接参与管理），同时要求李君河促致汉能的母公司汉能控股集团有限公司及/或其联属公司支付根据多份销售合同结欠汉能的所有未偿付应收款项，并要求李君河签立一份保证该等公司付款的担保。

原讼法庭将于今年5月31日就有关呈请进行首次聆讯。

证监会表示，“经调查汉能与汉能控股之间自2010年以来的多宗非常重大关连交易后，采取上述行动。”

证监会于2015年7月15日暂停汉能股份的买卖，但汉能其实早于当年5月20日盘中停牌，因公司股价大幅波动。

证监会称，汉能已表示有意寻求复牌，证监会就此订明两项条件，一是该五名董事同意不会就有关法律程序和证监会申请取消他们担任董事的资格提出抗辩；二是汉能须刊登一份披露文件，当中须提供有关该公司、其活动、业务、资产、负债、财务表现及前景的详细资料，以释除导致证监会暂停汉能股份的买卖的疑虑。

证监会指出，该份披露文件作为证监会董事局考虑汉能复牌的要求，但证监会董事局不保证会同意汉能的股份复牌。

汉能周一晚间于联交所刊登公告称，李君河及四位独立非执行董事，并没有对取消资格令作出抗辩的打算。至于第二个复牌条件，该公司目前正在准备披露文件，包括已委聘财务顾问对其进行尽职调查，以及委聘核数师对该公司之综合财务报表进行审核。

汉能于停牌前股价曾在九个月的时间内飙升五倍，但之后在一天内暴跌47%。汉能股价的上涨使李河君成为中国最富有的人之一，然外界质疑，汉能的主要营收来自其母公司。

据汉能此前公布，截至2016年6月底止汉能控股尚欠上市公司之逾期贸易应收帐约为3.6亿美元（约28亿港元），而汉能于2016年上半年录得收入约33亿港元。此外，截至2015年末的汉能控股尚欠汉能罚息约为1.94亿港元。（完）